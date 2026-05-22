Mondial 2026 : Les Bleus font leur cinéma, la FFF annonce un plan inédit

Choquée par les montants à débourser pour assister aux matchs du Mondial 2026, la Fédération Française de Football va prendre des initiatives en faveur des supporters tricolores. L’instance souhaite par exemple diffuser gratuitement les rencontres des Bleus au cinéma.

La polémique ne laisse pas Philippe Diallo insensible. Depuis l’annonce des tarifs, nombreux sont ceux qui s’étonnent des montants à dépenser pour assister aux matchs du Mondial 2026. Certains supporters n’auront pas les moyens de suivre l’équipe de France aux Etats-Unis, d’où l’idée de la Fédération Française de Football et de son président. Le dirigeant a en effet annoncé des initiatives en faveur des fans tricolores qui, en cas d’accord, pourront notamment regarder les Bleus au cinéma.

« Effectivement, il y a un sujet sur les prix, a reconnu Philippe Diallo sur France Info. Moi je suis intervenu auprès de la FIFA avec d'autres pays pour veiller à ce que le maximum de supporters puissent avoir accès à cette Coupe du monde. Tous les billets ont été vendus, c'est une Coupe du monde complète. Mais j'ai parfaitement conscience de la difficulté pour certains, compte tenu des budgets à investir, qui n'iront pas aux Etats-Unis. C'est pour ça que la Fédération Française de Football oeuvre actuellement pour pouvoir rendre cette Coupe du monde populaire ici en France. »

« Donc on va prendre un certain nombre d'initiatives pendant cette Coupe du monde. On réfléchit par exemple à utiliser des réseaux de cinéma pour diffuser gratuitement nos matchs, de trouver des places dans les villes. Nous sommes en discussions avec des réseaux de cinéma. Parce que je pense que le football et la Coupe du monde doivent rester populaires et donc accessibles à tous. Donc on va tout mettre en oeuvre pour que cette Coupe du monde ait aussi lieu en France pour ceux qui n'iront pas aux Etats-Unis », a annoncé le patron de la FFF à trois semaines du début de la compétition.