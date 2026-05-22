PSG : Lucas Chevalier à Rennes, ça se confirme

Simple remplaçant au Paris Saint-Germain et absent de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026, Lucas Chevalier devra prendre une décision importante cet été. En cas de départ, le gardien français aura l’opportunité de rebondir en Ligue 1, notamment du côté de Rennes.

Le choix de Didier Deschamps pourrait bien provoquer un déclic chez Lucas Chevalier. Avant la Coupe du monde 2026, le sélectionneur de l’équipe de France a éjecté celui qui occupait la troisième place dans la hiérarchie de ses gardiens. Le scénario était assez prévisible étant donné sa situation. Il n’empêche que le portier du Paris Saint-Germain a dû prendre un sacré coup sur la tête, un de plus.

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Rappelons que l’ancien Lillois n’a plus joué depuis le match de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre (1-0) le 23 janvier dernier. Le Français a été rétrogradé au profit de Matvey Safonov qui répond aux attentes de Luis Enrique. A l’heure actuelle, on voit mal l’entraîneur espagnol revoir ses plans pour la saison prochaine. Rien de rassurant pour Lucas Chevalier qui, à l’âge de 24 ans, peut difficilement se permettre de débuter l’exercice suivant sur le banc des remplaçants. Le Parisien va sans doute envisager l’hypothèse d’un départ cet été, sachant que des clubs tentent de le convaincre.

Le compte X PSG Inside-Actus révélait cette semaine les approches de l’AS Monaco et du Stade Rennais. Ce n’est pas vraiment une surprise en ce qui concerne le club de la Principauté. En revanche, l’intérêt breton étonne davantage dans la mesure où Brice Samba paraît solidement installé chez les Rouge et Noir. Pourtant, Rennes pense bien à Lucas Chevalier, confirme l’insider Jonathan. A croire que le sixième de Ligue 1 prépare un changement de gardien cet été. Pour Lucas Chevalier, ce serait évidemment un pas en arrière, mais surtout une belle opportunité de rebondir rapidement.