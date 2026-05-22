PSG : Lucas Chevalier à Rennes, ça se confirme

… le journaliste vedette de RMC-BFM… C’est là que l’horreur et le mensonge commencent … 🤢🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
et la photo journalière de Jhonny merci foot 01, sinon pour les escrocs y'a prison?
Et les arbitres repartent avec des valises, blablabla
La brune et Macron s'associe a Nasser pour faire du mal a l'ol, qui appartient toujours Textor, et blablabla....
En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.
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🔥 Exclu @PSGInside_Actu 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐏𝐒𝐆 : 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐂𝐡𝐞𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐟𝐥𝐨𝐮, 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐞́𝐣𝐚̀ 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐟𝐟𝐮̂𝐭 Arrivé avec de grandes attentes, Lucas Chevalier pourrait déjà voir son avenir s’écrire loin du Paris