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Le PSG promet une finale inoubliable à ses fans

PSG22 mai , 18:00
parEric Bethsy
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A l’occasion de la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain compte bien régaler ses supporters. En plus de la rencontre face à Arsenal, les fans parisiens pourront profiter de nombreuses animations préparées par le club francilien.
Un an plus tard, les supporters du Paris Saint-Germain espèrent revivre un moment historique. Leur équipe s’apprête à défier Arsenal pour un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions. Autant dire que les amoureux du club francilien attendent impatiemment ce samedi 30 mai, une journée également marquée par les festivités prévues. Le champion d’Europe a en effet communiqué un programme particulièrement riche. En attendant le coup d’envoi à 18 heures, les supporters qui feront le déplacement jusqu’à la Puskas Arena n’auront pas le temps de s’ennuyer à Budapest.
Dans la capitale hongroise, le Paris Saint-Germain appelle l’ensemble de ses fidèles à se réunir au Fan Meeting Point officiel UEFA situé au MTK Sportpark, à seulement 15 minutes à pied du stade. Ce lieu de rassemblement gratuit permettra aux supporters parisiens de vivre ensemble les dernières heures avant le début de la partie avec de nombreuses animations au menu. « Photocall, make-up stand, fan wall, gaming zone, animations autour de l’histoire du club, distributions de goodies », énumère le Paris Saint-Germain, qui évoque aussi un « écran géant, DJ Set, animations sur scène et contenus digitaux ».

Des invités prestigieux

Mais ce que les fans apprécieront le plus, c’est la présence d’anciens joueurs du club. Le Portugais Pedro Miguel Pauleta sera de la partie, tout comme Javier Pastore, Blaise Matuidi et Christophe Jallet, sans compter « d’autres surprises » prévues pour l’occasion. Les supporters parisiens pourront même revenir à ce Fan Meeting après le match puisque ce point de rassemblement, ouvert de 8h à 15h, et capable d’accueillir jusqu’à 14 000 personnes, rouvrira jusqu’à 2h du matin.
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En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.

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