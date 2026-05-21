CdF : A quelle heure et sur quelle chaine voir Lens-Nice ?

La finale de la Coupe de France est en approche, et Lens est le grand favori pour s'imposer devant Nice. Un match à suivre de plusieurs façons différentes.

C’est l’affiche assez inattendue de la finale de la Coupe de France, et elle se déroulera à une date également surprenante. Le RC Lens et l’OGC Nice ont gagné leur place en finale et se disputeront le trophée qui échappera donc aux griffes du PSG, une fois n’est pas coutume. Une affiche quelque peu déroutante, car Nice est en train de se battre pour son maintien et enchainera avec les barrages face à l'AS Saint-Etienne dans la foulée de cette finale avancée au vendredi.

Pour des raison de calendrier et de disponibilité des enceintes, c’est en effet ce vendredi 22 mai que le vainqueur de la Coupe de France sera désigné. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 21h00, et le match aura lieu au Stade de France. Une enceinte qui devrait se parer des couleurs « sang et or » du RC Lens, dont les supporters sont attendus beaucoup plus nombreux que ceux de Nice, très en froid avec leur équipe et leur direction. Ce sont en effet 40.000 fans lensois qui sont attendus en banlieue parisienne.

Pour suivre cette rencontre, il y aura deux possibilités. Diffuseur de la compétition tout au long de l’année, BeIN Sports retransmettra cette finale. Ce sera sur la chaine premium BeIN Sports 1. De son côté, France Télévision a aussi le droit de diffuser la finale en clair et retransmettra le match sur France 2, à 21h00 bien évidemment. Les matchs seront également disponibles en streaming sur les applications des chaines concernés, BeIN Connect et france.tv

Pour cette rencontre, Lens sera le grand favori avec une confiance totale et une équipe sure de ses forces. Pierre Sage devrait jouer de la façon suivante :

Lens : Risser – Aguilar, Ganiou, Celik, Sarr, Udol – Thomasson, Sangaré – Thauvin, Saïd, Édouard

Concernant Nice, il y a beaucoup plus de points d’interrogations, avec la gestion par Claude Puel de l’effectif en vue du double barrage face à Saint-Etienne dès la semaine suivante.

Nice : Diouf – Clauss, Mendy, Dante, Peprah, Bard – Sanson, Vanhoutte – Diop, Boudache – Wahi