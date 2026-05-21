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CdF : A quelle heure et sur quelle chaine voir Lens-Nice ?

Coupe de France21 mai , 14:40
parGuillaume Conte
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La finale de la Coupe de France est en approche, et Lens est le grand favori pour s'imposer devant Nice. Un match à suivre de plusieurs façons différentes.
C’est l’affiche assez inattendue de la finale de la Coupe de France, et elle se déroulera à une date également surprenante. Le RC Lens et l’OGC Nice ont gagné leur place en finale et se disputeront le trophée qui échappera donc aux griffes du PSG, une fois n’est pas coutume. Une affiche quelque peu déroutante, car Nice est en train de se battre pour son maintien et enchainera avec les barrages face à l'AS Saint-Etienne dans la foulée de cette finale avancée au vendredi.
Pour des raison de calendrier et de disponibilité des enceintes, c’est en effet ce vendredi 22 mai que le vainqueur de la Coupe de France sera désigné. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 21h00, et le match aura lieu au Stade de France. Une enceinte qui devrait se parer des couleurs « sang et or » du RC Lens, dont les supporters sont attendus beaucoup plus nombreux que ceux de Nice, très en froid avec leur équipe et leur direction. Ce sont en effet 40.000 fans lensois qui sont attendus en banlieue parisienne.
Pour suivre cette rencontre, il y aura deux possibilités. Diffuseur de la compétition tout au long de l’année, BeIN Sports retransmettra cette finale. Ce sera sur la chaine premium BeIN Sports 1. De son côté, France Télévision a aussi le droit de diffuser la finale en clair et retransmettra le match sur France 2, à 21h00 bien évidemment. Les matchs seront également disponibles en streaming sur les applications des chaines concernés, BeIN Connect et france.tv
Pour cette rencontre, Lens sera le grand favori avec une confiance totale et une équipe sure de ses forces. Pierre Sage devrait jouer de la façon suivante :
Lens : Risser – Aguilar, Ganiou, Celik, Sarr, Udol – Thomasson, Sangaré – Thauvin, Saïd, Édouard
Concernant Nice, il y a beaucoup plus de points d’interrogations, avec la gestion par Claude Puel de l’effectif en vue du double barrage face à Saint-Etienne dès la semaine suivante.
Nice : Diouf – Clauss, Mendy, Dante, Peprah, Bard – Sanson, Vanhoutte – Diop, Boudache – Wahi

Coupe de France

22 mai 2026 à 21:00
Lens
21:00
Nice
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Derniers commentaires

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

OM : Greenwood pris au piège, il reste à Marseille

C'est malheureusement la marque de fabrique de ce site. Et vu les buses et les rageux qui trainent souvent sur les articles de l'OM, même avec des titres en rapport avec le contenu, ça ne les ferait pas plus réfléchir^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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