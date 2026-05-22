Daniel Riolo, journaliste RMC
Daniel Riolo - RMC

Daniel Riolo condamné en appel pour « diffamation publique »

TV22 mai , 15:00
parClaude Dautel
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Condamné pour diffamation publique envers Aminata Diallo, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Daniel Riolo est passé en appel. Mais la condamnation du journaliste vedette de RMC a été confirmée.
En mars 2023, à l'occasion d'une émission de l'After Foot, dont il est le journaliste numéro 1, Daniel Riolo s'en était pris à Aminata Diallo, suite à l'agression dont avait été victime Kheira Hamraoui en novembre 2021. Mise en examen, et toujours en attente de jugement, la footballeuse qui évoluait alors au PSG reprochait au journaliste d'avoir expliqué qu'elle était coupable de l'agression contre Kheira Hamraoui, alors même qu'une décision de justice n'était pas allée dans ce sens. En 2025, le tribunal avait donné raison à la joueuse et avait condamné Daniel Riolo à 500 euros d'amende avec sursis ainsi qu'à verser 4 000 euros à Aminata Diallo en dommages et intérêts et frais d'avocats. Mais cette décision avait fait l'objet d'un appel et Le Parisien annonce que la cour d'appel du tribunal de Paris a confirmé la condamnation du journaliste de RMC.
" Je suis sorti de ma neutralité et je l'assume "
- Daniel Riolo après sa condamnation en appel
Répondant au quotidien francilien, Daniel Riolo s'est défendu. « Dans cette histoire, une femme a été sauvagement agressée. Et j’ai pris parti. Oui, je suis sorti de ma neutralité. Je l’assume car j’avais assez d’infos pour prendre parti », a confié le journaliste, dont l'avocat avait demandé, en vain, que cet appel soit étudié après le jugement de l'affaire dans laquelle Aminata Diallo est mise en examen. Du côté de l'avocate de l'ancienne footballeuse parisienne, on se réjouit de voir que la condamnation du journaliste de l'After Foot a été confirmée en appel. « Il a déformé et inventé des faits graves qu’il a imputés sans prudence et sans contradictoire à Aminata Diallo. L’affaire judiciaire en cours présente une complexité qui ne peut être éludée au seul motif de séduire l’auditeur, encore moins de la part d’un journaliste », a précisé Maître Redon. Rappelons qu'Aminata Diallo sera jugée par le tribunal de Versailles suite à l'agression de Kheira Hamraoui, mais que bien évidemment elle bénéficie de la présomption d'innocence.
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Derniers commentaires

Daniel Riolo condamné en appel pour « diffamation publique »

"" Je suis sorti de ma neutralité et je l'assume " - Daniel Riolo après sa condamnation en appel" Bah non, quand on assume on ne va pas en appel et on fait amende honorable et refuse d'aller en appel. Si demain je suis reconnu coupable d'un fait avéré j'assume et je ne me pourvois pas en appel ...

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