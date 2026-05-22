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Officiel : De Tavernost lâche Ligue 1+ pour Rennes

Rennes22 mai , 17:01
parEric Bethsy
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C’est désormais officiel, Nicolas de Tavernost n’est plus aux commandes de LFP Media et de sa chaîne Ligue 1+. Le Stade Rennais a confirmé son arrivée en tant que président du conseil d’administration. Au sein du club breton, l’ancien dirigeant de M6 et des Girondins de Bordeaux vient remplacer Guillaume Cerutti dont le départ est également communiqué.
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En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.

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