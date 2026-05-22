OM : A genoux à Paris, McCourt a réussi son coup

Prêt à quitter l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Medhi Benatia avait été retenu par Frank McCourt. Le propriétaire américain s’était démené pour retenir le directeur du football jusqu’à la fin de la saison.

Cette fois, c’est bel et bien terminé entre Medhi Benatia et l’Olympique de Marseille . Le directeur du football avait seulement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison après le ras-le-bol exprimé auprès de Frank McCourt. Affecté par le départ du coach Roberto De Zerbi en février dernier, mais aussi par les tensions avec l'ex-président Pablo Longoria, l’ancien défenseur central avait posé sa démission. Mais le propriétaire américain a tout fait pour le convaincre de rester quelques mois supplémentaires.

« Quand je reviens, quand je pose ma démission, c’est le boss, c’est pas quelqu’un, c’est le boss. Quelqu’un qui a mis plus de 750 millions de dollars dans le club, a rappelé Medhi Benatia dans l’émission The Bridge. Monsieur McCourt qui me dit : "Medhi, s’il te plaît, c’est pas du football, là, c’est amical. J’ai besoin que tu restes. T’es celui qui a créé tout ça. J’ai perdu le coach, il s’en va, le président…" Pourquoi je pars ? Parce que je suis fatigué, parce que je n’en peux plus. Je me dis ça y est, je préfère partir. Je vais laisser le président gérer comme il a envie. Il va ramener son entraîneur. Moi, je veux partir, je veux rien d’autre. »

« Je fais une lettre en disant que je veux partir, a poursuivi le Franco-Marocain. Et lui me dit : "Écoutes, tu as un préavis. Medhi, s’il te plaît, est-ce que tu peux attendre la fin de saison parce que j’ai besoin de toi ?" Je dis : "Boss, s’il vous plaît, je veux arrêter ça y est. Gardez-le le président qui est là. Nommer un nouveau directeur, c’est facile, un coach qui va finir la saison, mais moi, je veux me retirer. Ça y est, l’équipe est faite, le mercato est fait, donc en fait, ça ne va rien changer." Et là, il me dit : "Monte me voir à Paris." »

« Je vais le voir à Paris. Ça, personne ne le sait. Je prends le dernier vol, donc j’arrive à Paris le soir. Il me dit : "Écoutes, s’il te plaît, qu’est-ce que je peux faire pour que tu restes ?" Je fais : "Non, boss, je ne veux rien du tout. La seule chose que je veux, c’est ta parole que tu me laisses partir au mois de mai, c’est tout ce que je veux." Il m’a dit : "Ok, alors reste avec nous, aide-moi à finir au mieux cette saison parce qu’on doit finir là-haut. C’est l’objectif du club, pour la santé du club, pour les années à venir. Mais tu as ma promesse qu’en fin d’année tu feras ce que tu voudras. On ne va pas s’opposer à ce que tu partes" », a raconté Medhi Benatia, non retenu cet été et peut-être bientôt remplacé par Grégory Lorenzi.