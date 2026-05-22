McCourt ICONSPORT_364024_0401

OM : A genoux à Paris, McCourt a réussi son coup

OM22 mai , 15:30
parEric Bethsy
2
Prêt à quitter l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Medhi Benatia avait été retenu par Frank McCourt. Le propriétaire américain s’était démené pour retenir le directeur du football jusqu’à la fin de la saison.
Cette fois, c’est bel et bien terminé entre Medhi Benatia et l’Olympique de Marseille. Le directeur du football avait seulement accepté de rester jusqu’à la fin de la saison après le ras-le-bol exprimé auprès de Frank McCourt. Affecté par le départ du coach Roberto De Zerbi en février dernier, mais aussi par les tensions avec l'ex-président Pablo Longoria, l’ancien défenseur central avait posé sa démission. Mais le propriétaire américain a tout fait pour le convaincre de rester quelques mois supplémentaires.
« Quand je reviens, quand je pose ma démission, c’est le boss, c’est pas quelqu’un, c’est le boss. Quelqu’un qui a mis plus de 750 millions de dollars dans le club, a rappelé Medhi Benatia dans l’émission The Bridge. Monsieur McCourt qui me dit : "Medhi, s’il te plaît, c’est pas du football, là, c’est amical. J’ai besoin que tu restes. T’es celui qui a créé tout ça. J’ai perdu le coach, il s’en va, le président…" Pourquoi je pars ? Parce que je suis fatigué, parce que je n’en peux plus. Je me dis ça y est, je préfère partir. Je vais laisser le président gérer comme il a envie. Il va ramener son entraîneur. Moi, je veux partir, je veux rien d’autre. »
« Je fais une lettre en disant que je veux partir, a poursuivi le Franco-Marocain. Et lui me dit : "Écoutes, tu as un préavis. Medhi, s’il te plaît, est-ce que tu peux attendre la fin de saison parce que j’ai besoin de toi ?" Je dis : "Boss, s’il vous plaît, je veux arrêter ça y est. Gardez-le le président qui est là. Nommer un nouveau directeur, c’est facile, un coach qui va finir la saison, mais moi, je veux me retirer. Ça y est, l’équipe est faite, le mercato est fait, donc en fait, ça ne va rien changer." Et là, il me dit : "Monte me voir à Paris." »

Lire aussi

OM : L'énorme appel du pied de Medhi Benatia au PSGOM : L'énorme appel du pied de Medhi Benatia au PSG
« Je vais le voir à Paris. Ça, personne ne le sait. Je prends le dernier vol, donc j’arrive à Paris le soir. Il me dit : "Écoutes, s’il te plaît, qu’est-ce que je peux faire pour que tu restes ?" Je fais : "Non, boss, je ne veux rien du tout. La seule chose que je veux, c’est ta parole que tu me laisses partir au mois de mai, c’est tout ce que je veux." Il m’a dit : "Ok, alors reste avec nous, aide-moi à finir au mieux cette saison parce qu’on doit finir là-haut. C’est l’objectif du club, pour la santé du club, pour les années à venir. Mais tu as ma promesse qu’en fin d’année tu feras ce que tu voudras. On ne va pas s’opposer à ce que tu partes" », a raconté Medhi Benatia, non retenu cet été et peut-être bientôt remplacé par Grégory Lorenzi.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366844_0056
Coupe de France

CdF : Rennes, Monaco, OM, ils veulent voir Nice s'écrouler

ICONSPORT_366875_0005
Monaco

ASM : Pogba révèle son futur club

ICONSPORT_253092_0057
OL

OL : Le coup du chapeau pour Textor, Molenbeek coule

om aja pelissier ne veut pas etre medisant mais iconsport 243567 0485 383646
Auxerre

Après le maintien, Auxerre vire Pélissier

Fil Info

22 mai , 19:00
CdF : Rennes, Monaco, OM, ils veulent voir Nice s'écrouler
22 mai , 18:40
ASM : Pogba révèle son futur club
22 mai , 18:15
OL : Le coup du chapeau pour Textor, Molenbeek coule
22 mai , 18:12
Après le maintien, Auxerre vire Pélissier
22 mai , 18:00
Le PSG promet une finale inoubliable à ses fans
22 mai , 17:30
L’OL est encore en lice pour un dernier trophée
22 mai , 17:01
Officiel : De Tavernost lâche Ligue 1+ pour Rennes
22 mai , 17:00
Mondial 2026 : Les Bleus font leur cinéma, la FFF annonce un plan inédit
22 mai , 16:30
« La France entière nous déteste » : Ce journaliste vedette craque avant Lens-Nice

Derniers commentaires

« La France entière nous déteste » : Ce journaliste vedette craque avant Lens-Nice

… le journaliste vedette de RMC-BFM… C’est là que l’horreur et le mensonge commencent … 🤢🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Le coup du chapeau pour Textor, Molenbeek coule

et la photo journalière de Jhonny merci foot 01, sinon pour les escrocs y'a prison?

OL : Le coup du chapeau pour Textor, Molenbeek coule

Et les arbitres repartent avec des valises, blablabla

OL : Le coup du chapeau pour Textor, Molenbeek coule

La brune et Macron s'associe a Nasser pour faire du mal a l'ol, qui appartient toujours Textor, et blablabla....

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.

CalendrierRésultats

Loading