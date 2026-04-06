OM: Pavard viré, il supplie McCourt

Ce dimanche soir, l'OM s'est incliné sur la pelouse de l'AS Monaco. La prestation de Benjamin Pavard n’a pas convaincu les fans ni les observateurs phocéens.

Arrivé en provenance de l'Inter en prêt l'été dernier, Benjamin Pavard avait suscité de grandes attentes à l' OM , ce qui était logique au vu de son statut et de son palmarès au plus haut niveau. Mais force est de constater que l'international français ne connaît pas l'aventure espérée sur la Canebière. Ce dimanche à Monaco, Pavard a une nouvelle fois été en difficulté. Une tendance qui n’a pas échappé aux observateurs de l’OM.

C’est notamment le cas d’Éric Di Meco, qui estime que l’ancien joueur du Bayern Munich devrait quitter Marseille à la fin de la saison. Pour rappel, Pavard est prêté à l'OM avec une option d’achat estimée à 15 millions d’euros.

Pavard à l'OM, ce n'est plus possible ?

Sur l’antenne de RMC, Éric Di Meco a notamment déclaré à propos de Pavard : « C’est une blague, cette question de le garder ? Le statut de champion du monde, il l’a mérité, et son salaire aussi. Mais par contre, c’est catastrophique. Je regardais le match, et le début de l’OM n’était pas mal… Certains joueurs étaient plutôt bien, même lui. Mais il commet une ou deux erreurs par match, et ça n’a pas manqué. Il fait une relance directement dans la course d’un Monégasque. Je ne dis pas qu’il soit surcoté, mais il en est aux saisons de fin de carrière. Il faut que ça s’arrête avec l’OM, et ce n’est pas manquer de respect envers lui. »

Benjamin Pavard a encore quelques matchs pour tenter de convaincre la direction de l’OM de le conserver. Sinon, il retournera à l’Inter, et tout laisse à penser que les Lombards ne miseront pas non plus sur lui. Heureusement, il ne devrait pas manquer d’opportunités pour rebondir ailleurs.