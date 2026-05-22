Moreira la nouvelle star de l'OL
Moreira a mis le PSG à ses pieds

L’OL est encore en lice pour un dernier trophée

OL22 mai , 17:30
parEric Bethsy
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Grâce à son ailier Afonso Moreira, l’Olympique Lyonnais pourrait terminer la saison avec un trophée. Le jeune Portugais fait partie des cinq nommés pour le titre de la meilleure pépite de Ligue 1.
L’Olympique Lyonnais finira peut-être avec un petit lot de consolation. Stoppé en quarts de finale de la Coupe de France, puis dès les huitièmes en Ligue Europa, le quatrième de Ligue 1 s’est sabordé dans la course au podium. D’où l’absence de réelle satisfaction à célébrer au terme de l’exercice, si ce n’est la qualification en Ligue Europa. Un sourire peut néanmoins réapparaître chez les Gones si Afonso Moreira s’impose dans sa catégorie. L’ailier de 21 ans est effectivement nommé pour le titre de la meilleure pépite de la saison en Ligue 1.
Soumis au choix des internautes, le Portugais devra récolter plus de votes que ses concurrents Ismaëlo Ganiou (21 ans, Lens), Arsène Kouassi (21 ans, Lorient), Samir El Mourabet (20 ans, Strasbourg) et Dayann Methalie (20 ans, Toulouse). La bataille sera rude mais l’ailier de l’Olympique Lyonnais a toutes ses chances après une saison bluffante. Totalement méconnu à son arrivée l’été dernier, l’ancien joueur de la réserve du Sporting Portugal vient de terminer un exercice à 8 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

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Afonso Moreira fait partie des très bonnes pioches du club rhodanien dont la cellule de recrutement se verrait également récompensée en cas de sacre de l’international Espoirs portugais. Les recruteurs lyonnais seront également félicités si la direction parvient à réaliser une grosse plus-value sur le jeune talent. Attiré pour seulement 2 millions d’euros, l’animateur du couloir gauche coûtera beaucoup plus cher cet été. D’autant que l’Olympique Lyonnais, qui prépare sa prolongation d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2030, risque de recevoir des coups de fil de clubs italiens attirés par son potentiel.
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En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.

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