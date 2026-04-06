OM : Habib Beye humilié

Avant la défaite à Monaco (2-1) dimanche, Habib Beye s’était lui-même estimé digne de son salaire. Une déclaration que les supporters marseillais ne sont pas près d’oublier.

Tout ce que j'ai aujourd'hui se mérite, tout simplement, réagissait le Franco-Sénégalais. Je n'ai rien volé, on me l'a donné et je le mérite. Donc c'est pour ça que je dis que je ne commente pas ces aspects-là parce que les gens qui se questionnent sur la longueur de mon contrat, ce sont les gens qui se questionnent sur la qualité de mon contrat. » Habib Beye aurait peut-être mieux fait d’esquiver le sujet. En conférence de presse la semaine dernière, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait fièrement assumé la révélation de L’Equipe sur son salaire mensuel brut à 230 000 euros. «, réagissait le Franco-Sénégalais.. »

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« Aujourd'hui, la réalité est que je mérite exactement ce que j'ai et il faudra que j'aille le chercher encore une fois par mon travail dans le futur, ajoutait Habib Beye. C'est-à-dire que si demain je veux encore un plus gros salaire, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Si demain je veux un contrat de trois ou quatre ans, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je le mérite et je suis très content d'être sous contrat jusqu'en 2027. »

Après une telle déclaration, le successeur de Roberto De Zerbi était forcément attendu au tournant. La défaite à Monaco (2-1) l’a exposé à de nouvelles critiques comme celle de l’humoriste Mathieu Madénian. « Bonsoir Habib Beye, salaire toujours mérité ? », s’est moqué le supporter marseillais sur le réseau social X, dont les internautes ne partagent pas tous l’avis du comédien. Plusieurs fans estiment qu’Habib Beye n’est pas responsable du revers à Louis-II, d’autant que l’Olympique de Marseille a rendu une bonne copie dans l’ensemble.