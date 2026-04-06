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OM : Habib Beye humilié

OM06 avr. , 19:00
parEric Bethsy
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Avant la défaite à Monaco (2-1) dimanche, Habib Beye s’était lui-même estimé digne de son salaire. Une déclaration que les supporters marseillais ne sont pas près d’oublier.
Habib Beye aurait peut-être mieux fait d’esquiver le sujet. En conférence de presse la semaine dernière, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait fièrement assumé la révélation de L’Equipe sur son salaire mensuel brut à 230 000 euros. « Tout ce que j'ai aujourd'hui se mérite, tout simplement, réagissait le Franco-Sénégalais. Je n'ai rien volé, on me l'a donné et je le mérite. Donc c'est pour ça que je dis que je ne commente pas ces aspects-là parce que les gens qui se questionnent sur la longueur de mon contrat, ce sont les gens qui se questionnent sur la qualité de mon contrat. »

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« Aujourd'hui, la réalité est que je mérite exactement ce que j'ai et il faudra que j'aille le chercher encore une fois par mon travail dans le futur, ajoutait Habib Beye. C'est-à-dire que si demain je veux encore un plus gros salaire, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Si demain je veux un contrat de trois ou quatre ans, il faudra que je sois encore un meilleur entraîneur. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, je le mérite et je suis très content d'être sous contrat jusqu'en 2027. »
Après une telle déclaration, le successeur de Roberto De Zerbi était forcément attendu au tournant. La défaite à Monaco (2-1) l’a exposé à de nouvelles critiques comme celle de l’humoriste Mathieu Madénian. « Bonsoir Habib Beye, salaire toujours mérité ? », s’est moqué le supporter marseillais sur le réseau social X, dont les internautes ne partagent pas tous l’avis du comédien. Plusieurs fans estiment qu’Habib Beye n’est pas responsable du revers à Louis-II, d’autant que l’Olympique de Marseille a rendu une bonne copie dans l’ensemble.
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Derniers commentaires

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Intelligent encore celui-ci !!! Bravo benêt occupe toi de ton Qsg !!

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Ahh Bon? Et bielsa ou gerets ?? Ton cerveau lobotomisé les as oubliés ou bien ???

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Si on a pissé sur tudor cest quil le méritait, il nous a jamais apprécié on s'en branle de tudor cest qui au fait lui ?? Il arrive pas a la cheville de gerets ou bielsa, et pour le beye cest pareil, si toi tu pense qu'on ne mérite pas mieux.. un club comme L'OM..!! Cest que cest toi le poison sans ambition qui tombe amoureux du premier clampin.. le mec vient du Red star il a rien prouvé et tu penses quil peut être l'homme de la situation ?ou quon ne mérite pas mieux ?? Et pour rachid le jour où tu auras fait 1% de se quil a accompli pour le club tu pourra venir tchatcher espèce de mastre tu devais êtres un de ces indigné quand on a viré eyrault ou anigo .. remerci nous plutot... et LFI t'emmerde le sale fachos nazi va supporter lyon ou nice ca te colleras mieux avec tes idéologies, tu dois être en PLS vive payan allisio il l'a eu dans le cul marseille est siamo tutti antifachisti et le restera.. change de ville le fachos

Paulo Fonseca et l’OL, ça sent la fin !

Je me met au niveau , et pis c’est tout … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

Je ne vois pas où est la crise ? Petit à petit les Sardines retrouvent leur place normale en FarmerLeague… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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