« La France entière nous déteste » : Ce journaliste vedette craque avant Lens-Nice

L'OGC Nice est dans une vraie saison galère, puisque le Gym arrive en finale de la Coupe de France, tout en ayant la tête au prochain barrage de Ligue contre l'ASSE. Pour Alain Marschall, célèbre journaliste de RMC et BFM, et supporter niçois, son club de coeur va se doper avec tout ce qui se dit sur les Azuréens.

Il ne fait pas bon être supporter de l'OGC Nice actuellement, et encore moins depuis le chaos provoqué par des Ultras niçois à Paris en marge de la finale de la Coupe de France contre Lens. Alors que sportivement rien ne va plus pour l'équipe de Claude Puel, les critiques s'abattent sur le Gym et ses fans, alors que le club s'apprête à croiser la route de deux des équipes les plus populaires de France, le RC Lens et l'AS Saint-Étienne A quelques heures de la finale face aux Sang et Or, qui seront les grandissimes favoris de ce match, Alain Marschall estime que tout cela peut rendre service à son club préféré, qui va se nourrir de toute cette animosité à son encontre.

Nice dopé par les critiques

Dans l'émission Les Grandes Gueules, le journaliste vedette de RMC-BFM a résumé sa pensée. « On rassure les Lensois, nous les Niçois, c'est pas grave on se fera piétiner. J'ai bien compris. On est les méchants de l’histoire, la France entière nous déteste, tout le pays sera derrière les Lensois, les descendants de mineurs, les corons. Nous, on est les mafieux, ls gangsters, les fachos, la ville d'Éric Ciotti. Tout le monde nous crache dessus. On nous emmerde, la France entière veut qu’on perde et c’est pour ça qu'on gagnera », prévient notre confrère, au moment où un sketch satirique d'Antoine Pino sur La chaîne L'Equipe a fait scandale sur la promenade des Anglais. Au point même que certains réclament que l'OGC Nice fasse un procès à la chaîne sportive suite à ce qui est un numéro comique.