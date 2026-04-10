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Rowe et Rabiot complotent pour enfoncer l'OM

OM10 avr. , 15:00
parAlexis Rose
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À la recherche d’un nouvel attaquant de côté pour la saison prochaine, l’AC Milan pourrait reformer un ancien duo bouillant de l’OM en ciblant Jonathan Rowe.
L’été dernier, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont tous les deux quitté l’OM après une violente altercation dans le vestiaire. Mais un an plus tard, ils pourraient bien reporter le même maillot, à savoir celui du Milan AC. En effet, selon les informations du site Calciomercato, Massimiliano Allegri a coché le nom du nouvel ailier de Bologne. Alors que Rafael Leão et Christian Pulisic, deux cadres de l’équipe, semblent sur le départ en vue du prochain mercato estival, l’attaquant anglais fait partie des cibles du Milan pour révolutionner son secteur offensif. Auteur de 6 buts et de 4 passes décisives en 34 matchs, Rowe réalise une belle saison sous le maillot de Bologne.

Le Milan AC rêve de Rowe, c’est 30 ME

Titulaire indiscutable depuis quelques mois, l’ancien joueur de Norwich est considéré comme une belle affaire en Italie, vu que Bologne ne l’a acheté que 17 millions d’euros et qu’il vaut désormais environ 30 ME. De quoi faire pleurer l’OM, qui a dû se séparer de Rabiot et de Rowe pour éviter une crise dans le vestiaire. Mais en perdant de l’argent, puisque Rabiot est parti au Milan pour 7 ME et que Rowe a vu sa côte doubler en quelques mois, avec l’arrivée des clubs anglais sur le dossier. Même si Bologne souhaite conserver son attaquant une saison de plus au moins, le club italien n’aura peut-être pas d’autre choix que de le laisser partir si le Milan AC le veut vraiment.

Retour du duo Rabiot - Rowe ?

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En voyant cette information, les suiveurs de l’OM vont faire la tête. Déjà d’un point de vue financier, puisque Marseille aurait pu vendre Rabiot et Rowe bien plus cher l’été dernier si les deux n’avaient pas été placés sur le marché des transferts. Mais aussi parce qu’ils se sont réconciliés et semblent prêts à reporter le même maillot, comme Rowe l’a récemment avoué. « Nous sommes adultes, et parfois, on se laisse emporter par nos émotions. C'est peut-être arrivé à d'autres sans que cela ne soit rendu public », a lancé, dans le Corriere di Bologna, Rowe, qui semble donc décidé à faire pleurer Marseille une nouvelle fois.
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