Tout pour le collectif, Mbappé s’est métamorphosé

Souvent critiqué pour son égoïsme, Kylian Mbappé a pourtant changé d’état d’esprit. L’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France ne se contente plus de sa réussite personnelle.

Kylian Mbappé a beau terminer en tant que meilleur buteur de Liga, le Français ne peut se satisfaire de sa saison. L’attaquant du Real Madrid n’a remporté aucun titre sur le plan collectif, un échec dont l’ancien Parisien se sent en partie responsable. Le Bondynois avait fait son mea culpa devant les journalistes espagnols. Pour Grégory Schneider, c’est bien la preuve que le capitaine de l’équipe de France ne joue pas pour ses objectifs personnels.

« Lui-même a dit qu'il avait raté sa saison, il a expliqué ça en zone mixte, a rappelé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Kylian Mbappé, depuis qu'il a pris le brassard en équipe de France, il a quand même changé de focal. C'est-à-dire que son accomplissement personnel passe par l'accomplissement collectif. Jusqu'ici c'était plutôt le contraire. Et le fait est qu'il n'a pas réussi à les emmener et ça il l'accepte. Après, il y a des circonstances atténuantes, il s'est passé des trucs dans le vestiaire. »

Mbappé héros ou boulet

« Mais de toute façon, il est là-dedans et il sera jugé là-dedans dans deux mois aux Etats-Unis. C'est-à-dire que s’ils sont champions du monde, ce sera lui. Et s'ils ne sont pas champions du monde, ce sera lui aussi, a prévenu le journaliste. Ce n'est pas juste mais il sait qu'il doit l'assumer. Si les Français sont champions du monde, ce sera sa réussite. Mais s'ils ne sont pas champions du monde, ce sera son échec. Il a aspiré à ça toute sa vie, il a essayé de porter cette dimension-là. Aujourd'hui il existe à travers cette dimension collective et on ne peut pas l'écarter. » En club comme en sélection, Kylian Mbappé est prêt à assumer.