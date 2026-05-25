Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial

Auteur d'une excellente saison avec le Paris Football Club, Ilan Kebbal ne participera probablement pas au Mondial 2026. Selon plusieurs médias, le sélectionneur algérien ne retiendra pas l'attaquant de 27 ans.

C'est un énorme coup de massue que s'apprête à prendre Ilan Kebbal sur la tête. En effet, Le Parisien confirme ce lundi que sauf énorme surprise, Vladimir Petkovic ne retiendra pas l'attaquant du Paris FC dans le groupe de l'Algérie retenu pour le Mondial 2026 qu'il s'apprête à dévoiler. Malgré une saison plutôt étincelante, puisqu'il a marqué 9 buts sous le maillot du club parisien et qu'il a largement contribué à faire monter en Ligue 1 l'an dernier, Ilan Kebbal va donc passer à la trappe. Il regardera la prochaine Coupe du Monde devant la télévision. International algérien depuis l'an dernier, Ilan Kebbal était l'un des grands favoris pour figurer dans le groupe de Petkovic, et ce dernier devra probablement expliquer pourquoi il n'a pas retenu le joueur du Paris Football Club, l'absence de ce dernier faisant tout de même beaucoup de bruit en Algérie.

L'Algérie a du mal à comprendre ce choix

Comme le rappelle le quotidien francilien, nombreux sont les supporters algériens à se demander comment leur sélectionneur national peut se passer de celui qui a été le meilleur buteur algérien dans les grands championnats européens. Sur les réseaux sociaux, la tension monte alors que Vladimir Petkovic ne dévoilera sa liste que dimanche prochain. « Petković aurait décidé d’écarter le talent et l'expérience, préférant finalement la 2e division et l'inconnu après leurs bonnes prestations lors du stage de mars. Si ça c'est pas du sabotage ! », fulmine Mohamed You. Car plutôt que le joueur parisien, le sélectionneur des Fennecs va probablement retenir Farès Ghedjmis, qui évolue avec Frosinone, qui évolue en Serie B, mais va remonter en Serie A la saison prochaine. « Farès Ghedjmis a également gagné des points rapidement. Malgré un seul précédent rassemblement avec les Verts, il a laissé une impression positive auprès du sélectionneur national au détriment d’Ilan Kebbal, pourtant considéré comme l’un des meilleurs éléments de la Ligue 1 cette saison, le milieu offensif du Paris FC n’est toujours pas parvenu à entrer durablement dans les plans du technicien bosniaque », précise Badys Boufaroua, journaliste pour le média sportif algérien Compétition.