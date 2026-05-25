EdF : Deschamps le zappe, ses coachs prennent cher

Champion du monde avec l’équipe de France en 2018, Alphonse Areola ne fait plus partie des plans de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus ne l’a pas convoqué pour le Mondial 2026. Un choix qui, selon sa femme Marrion Areola, n’est que la conséquence de la mauvaise gestion des coachs à West Ham.

Saison cauchemardesque pour Alphonse Areola. Ce dimanche, le gardien de West Ham n’a rien pu faire pour empêcher la relégation de son équipe en Championship. Le Français était sur le banc des remplaçants lorsque les Hammers, pourtant vainqueurs face à Leeds (3-0), ont appris leur descente en deuxième division. C’est encore un coup sur la tête de l’ancien Parisien passé par toutes les émotions ces derniers mois.

Remplaçant pour les quatre premières journées de Premier League , sous les ordres de Graham Potter, Alphonse Areola s’était installé dans la cage après la nomination de Nuno Espirto Santo. Mais quelques mois plus tard, le Portugais a modifié sa hiérarchie en privilégiant le Danois Mads Hermansen lors des 14 dernières journées. Résultat, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas rappelé son champion du monde 2018 pour remplacer Lucas Chevalier. Un scénario difficile à encaisser pour Marrion Areola, la femme du Hammer qui s’est lâchée contre les coachs de son mari dans plusieurs stories sur Instagram.

« D'un trophée (Ligue Europa Conférence en 2023, ndlr) à la relégation, a-t-elle écrit. Merci Potter pour le début de cette saison et Nuno pour la fin. Mis de côté en début de saison pour aucune raison. Revenir après un mauvais départ, enchaîner 20 matchs et d’un coup : "je suis désolé mais tu ne débuteras pas. Pourquoi ? Pour aucune raison particulière mais je suis désolé." Je suis très triste pour les supporters. Très frustrée pour la famille. Mais toujours fier de toi quoi qu'il arrive. Et pas de Coupe du monde cette année, merci coach Nuno. » Marrion Areola sera ravie d'apprendre que Nuno Espirito Santo devrait être licencié.