Real : Mourinho a tranché, Alexander-Arnold vide son casier

Absent de la liste de Thomas Tuchel pour disputer la Coupe du monde avec l’Angleterre, Trent Alexander-Arnold n’est pas au bout de ses peines. L’arrivée de José Mourinho au Real Madrid pourrait lui faire très mal.

Recrue phare du Real Madrid l’été dernier, Trent Alexander-Arnold n’a pas réussi la saison espérée dans la capitale espagnole. Souvent blessé, l’Anglais a disputé moins de 40% des matchs possibles en championnat. Toujours fragile sur le plan défensif lorsqu’il était disponible, le natif de Liverpool semble difficilement Mourinho-compatible. L’entraîneur portugais, dont la signature au Real Madrid doit être officialisée cette semaine, aime les latéraux qui savent avant tout défendre, ce qui n’est pas la qualité première de Trent Alexander-Arnold.

Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que José Mourinho ne compte pas vraiment faire de l’international anglais (34 sélections) l’un de ses hommes fort au Real Madrid la saison prochaine. Au contraire, le site Defensa Central révèle que l’un des gros chantiers du Special One dans la Casa Blanca est de bâtir une défense bien plus performante que celle de la saison 2024-2025. Le poste de latéral droit fait par conséquent partie des chantiers de José Mourinho, lequel aurait notamment jeté son dévolu sur l’impressionnant défenseur néerlandais de l’Inter Milan Denzel Dumfries.

Mourinho rêve de Dumfries

Lui aussi tourné vers l’offensive, le joueur de 30 ans a néanmoins de meilleures références que Trent Alexander-Arnold sur le plan défensif. Surtout, sa situation contractuelle est propice à un départ. Lié à l’Inter jusqu’en 2028, le natif de Rotterdam pourrait partir, le club milanais n’ayant pas du tout l’intention de voir arriver son joueur dans sa dernière année de contrat d’ici quelques mois. Une belle opportunité à saisir pour le Real Madrid et pour José Mourinho, qui ne devraient cependant pas être les seuls à s’intéresser à celui qui a tout simplement disputé 100% des matchs de Série A avec l’Inter cette saison.