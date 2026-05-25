Alexander-Arnold ICONSPORT_366071_0468

Real : Mourinho a tranché, Alexander-Arnold vide son casier

Liga25 mai , 14:00
parCorentin Facy
0
Absent de la liste de Thomas Tuchel pour disputer la Coupe du monde avec l’Angleterre, Trent Alexander-Arnold n’est pas au bout de ses peines. L’arrivée de José Mourinho au Real Madrid pourrait lui faire très mal.
Recrue phare du Real Madrid l’été dernier, Trent Alexander-Arnold n’a pas réussi la saison espérée dans la capitale espagnole. Souvent blessé, l’Anglais a disputé moins de 40% des matchs possibles en championnat. Toujours fragile sur le plan défensif lorsqu’il était disponible, le natif de Liverpool semble difficilement Mourinho-compatible. L’entraîneur portugais, dont la signature au Real Madrid doit être officialisée cette semaine, aime les latéraux qui savent avant tout défendre, ce qui n’est pas la qualité première de Trent Alexander-Arnold.
Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que José Mourinho ne compte pas vraiment faire de l’international anglais (34 sélections) l’un de ses hommes fort au Real Madrid la saison prochaine. Au contraire, le site Defensa Central révèle que l’un des gros chantiers du Special One dans la Casa Blanca est de bâtir une défense bien plus performante que celle de la saison 2024-2025. Le poste de latéral droit fait par conséquent partie des chantiers de José Mourinho, lequel aurait notamment jeté son dévolu sur l’impressionnant défenseur néerlandais de l’Inter Milan Denzel Dumfries.

Mourinho rêve de Dumfries 

Lui aussi tourné vers l’offensive, le joueur de 30 ans a néanmoins de meilleures références que Trent Alexander-Arnold sur le plan défensif. Surtout, sa situation contractuelle est propice à un départ. Lié à l’Inter jusqu’en 2028, le natif de Rotterdam pourrait partir, le club milanais n’ayant pas du tout l’intention de voir arriver son joueur dans sa dernière année de contrat d’ici quelques mois. Une belle opportunité à saisir pour le Real Madrid et pour José Mourinho, qui ne devraient cependant pas être les seuls à s’intéresser à celui qui a tout simplement disputé 100% des matchs de Série A avec l’Inter cette saison.

Lire aussi

Real Madrid : José Mourinho sanctionne Kylian MbappéReal Madrid : José Mourinho sanctionne Kylian Mbappé
L’OL a changé la carrière d’Endrick, Mourinho l’avoueL’OL a changé la carrière d’Endrick, Mourinho l’avoue
Articles Recommandés
ICONSPORT_191593_0102
OGC Nice

Nice offre Lorenzi à l'OM et fonce à l'AC Milan

L'Algérie tourne le dos à Kebbal
Mondial 2026

Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial

Mbappé Deschamps ICONSPORT_277361_0008
Equipe de France

France-Sénégal au Grand Rex, la FFF prise de vitesse

Caleta-Car revient à Lyon
OL

OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Fil Info

25 mai , 16:00
Nice offre Lorenzi à l'OM et fonce à l'AC Milan
25 mai , 15:30
Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial
25 mai , 15:00
France-Sénégal au Grand Rex, la FFF prise de vitesse
25 mai , 14:33
OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME
25 mai , 13:30
OL : Les supporters lyonnais veulent revoir l'ASSE en Ligue 1
25 mai , 13:09
Mondial 2026 : L'Espagne avec Lamine Yamal, aucun joueur du Real retenu
25 mai , 13:00
OM : 100 ME pour Greenwood, l'offre époustouflante de MU
25 mai , 12:40
OL : Afonso Moreira vendu en urgence pour passer la DNCG
25 mai , 12:20
L'OM dit non à Christophe Galtier, c'est définitif

Derniers commentaires

Algérie : Kebbal écarté, il n'ira pas au Mondial

Un marseillais qui ira pas au mondial

OL : Tyler Morton déjà de retour en Premier League ?

Il a eu un rôle clef dans notre performance la saison dernière. Pour moi, il est intransférable.

L'OM dit non à Christophe Galtier, c'est définitif

Vivement la coupe du monde et la reprise de la ligue 1. Les articles font vraiment de la peine

OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Si on a refusé une offre de 1,5 million de leur part, c'est qu'on pense trouver mieux et sans galérer, à court terme, car on a besoin de cash.

PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Trouduc, toi tu es en mutation pour devenir super trouduc....encore plus résistant au bon sens

CalendrierRésultats

Loading