OM : Rowe et Rabiot, deux erreurs honteuses pour Longoria et Benatia

Buteur ce jeudi soir en Europa League, Jonathan Rowe a été l’un des artisans de la victoire de Bologne face à l’AS Roma. Au sein des Rossoblù, l’arrivée de l’Anglais, l'été dernier, est perçue comme inespérée, mais également payante. L'OM a fait un choix qui régale le club italien?

Il a fallu attendre la 111e minute de jeu ce jeudi soir à Rome pour connaître l’identité du seul club italien présent en quart de finale d’Europa League. Son nom, Bologne, après une victoire 4-3 lors du match retour face à l’AS Roma. Les Rossoblù enchaînent donc une septième victoire en neuf matchs toutes compétitions confondues confirmant un retour en forme. Parmi les acteurs de ce retour au premier plan, un nom bien connu de la Ligue 1, Jonathan Rowe. L’ancien joueur de l’ Olympique de Marseille a été décisif ce jeudi en marquant, mais également en offrant sa quatrième passe décisive de la saison.

Il a de la qualité, du talent, de la vitesse et du flair, surtout en un contre un. - Vincenzo Italiano cet été lors de l'arrivée de Jonathan Rowe

Jonathan Rowe a convaincu en Italie

Débarqué par-delà les Alpes dans des circonstances singulières, le jeune anglais est très apprécié en Émilie-Romagne. Pour rappel, le joueur de 22 ans a été vendu par Pablo Longoria et Medhi Benatia en Serie A contre 17 millions d’euros en toute fin du mercato estival. Après la première journée de championnat à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire, la sanction a été immédiate. Et les deux joueurs sont partis en Serie A où ils brillent énormément, ce qui remet forcément sur le devant de la scène le choix marseillais de les virer pour un motif nébuleux.

Car tout comme Rabiot à l'AC Milan Jonathan Rowe a toute la confiance de son entraîneur,Vincenzo Italiano, lequel adore le natif de Londres. Cette saison Rowe a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues en 32 apparitions. Le média italien Tuttomercato précise que l’Anglais est entré dans le top 15 des joueurs réussissant le plus de dribbles en Serie A cette saison. Huitième de Serie A, Bologne semble loin des places européennes. Les Rossoblù vont donc miser sur l’Europa League et compter sur l’ancien marseillais.