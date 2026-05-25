OM : 4 sur 11, le mercato raté de Longoria et Benatia

Anciens président et directeur du football de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria et Medhi Benatia auront terminé leur projet sur un échec. Les deux dirigeants se sont lourdement trompés dans leur recrutement l’été dernier, avec seulement quatre satisfactions sur les onze renforts accueillis.

Peu sont ceux qui prédisaient un tel fiasco marseillais. En tout début de saison, le mercato de l’Olympique de Marseille faisait l’unanimité ou presque. La direction avait largement renforcé l’effectif en mettant l’accent sur les failles défensives constatées la saison précédente. Résultat, l’équipe encore entraînée par Roberto De Zerbi semblait en mesure d’atteindre son objectif de qualification pour la Ligue des Champions.

Certains se demandaient même si les Olympiens avaient les armes pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, ces interrogations paraissent ridicules quelques mois plus tard. L’Olympique de Marseille n’a pas évolué au niveau attendu, y compris en Ligue des Champions, avec l’élimination dès la phase de ligue, et dans son parcours en Coupe de France stoppé par Toulouse (2-2, 3-4 tab) en quarts de finale. Il faut dire que de nombreuses recrues n’ont absolument pas répondu aux attentes.

Parmi les onze renforts accueillis l’été dernier, seulement quatre d’entre eux ont donné satisfaction. On pense tout d’abord à Igor Paixão qui a bien réagi après des débuts difficiles. Malgré les critiques, l’ailier brésilien a été l’un des principaux atouts sur le plan offensif (12 buts toutes compétitions confondues). Les 35 millions d’euros (bonus compris), soit le plus gros achat de l’histoire du club, étaient finalement justifiés. Tout comme les investissements effectués sur les polyvalents Emerson Palmieri et Timothy Weah, appréciés malgré leur inconstance.

Enfin, les observateurs et supporters ont aussi validé les performances du défenseur central Nayef Aguerd, convaincant avant son opération malgré ses douleurs aux adducteurs. D’autres recrues au rendement similaire auraient fait du bien. Mais les anciens décideurs Pablo Longoria et Medhi Benatia ont été moins inspirés avec les Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley, Arthur Vermeeren ou encore Matt O’Riley.