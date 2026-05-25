OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Prêté à la Real Sociedad lors du mercato estival 2025, Duje Caleta-Car ne restera pas en Espagne. Le club basque a confirmé ce lundi qu'il ne levait pas l'option d'achat de l'international croate.

Le 1ᵉʳ août 2025, l'Olympique Lyonnais annonçait le départ de Duje Caleta-Car pour la Real Sociedad moyennant un prêt payant de 500.000 euros. Ce prêt prévoyait une option d’achat fixée à 4 millions d'euros. Mais, au lendemain de la dernière journée du championnat d'Espagne, le club de San Sebastian a fait savoir qu'il ne souhaitait pas conserver le défenseur croate dans son effectif et que Duje Caletar-Car retournait donc à l'OL. Recruté en 2024 pour 3,6 millions d'euros, l'ancien joueur de l'OM a encore une année de contrat avec le club rhodanien, mais à priori Paulo Fonseca ne comptant pas sur lui, il devrait rapidement trouver une porte de sortie.