OL : Caleta-Car revient, Lyon rate 4ME

Un marseillais qui ira pas au mondial
Il a eu un rôle clef dans notre performance la saison dernière. Pour moi, il est intransférable.
Vivement la coupe du monde et la reprise de la ligue 1. Les articles font vraiment de la peine
Si on a refusé une offre de 1,5 million de leur part, c'est qu'on pense trouver mieux et sans galérer, à court terme, car on a besoin de cash.
Trouduc, toi tu es en mutation pour devenir super trouduc....encore plus résistant au bon sens
Loading
ℹ Duje y Wesley finalizan su cesión. Han sido parte del éxito de una temporada inolvidable. Eskerrik asko eta zorte on!