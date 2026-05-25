France-Sénégal au Grand Rex, la FFF prise de vitesse

Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, l’équipe de France affrontera le Sénégal le mardi 16 juin. Une rencontre que les supporters français et sénégalais pourront suivre au cinéma à Paris.

La Fédération Française de Football a de la concurrence. Invité sur les ondes de France Info la semaine dernière, Philippe Diallo dévoilait le plan visant à consoler les supporters dans l’incapacité de suivre les Bleus jusqu’aux Etats-Unis. Le président de l’instance a en effet annoncé des discussions avec des réseaux de cinéma pour diffuser gratuitement les matchs de l’équipe de France durant la Coupe du monde 2026. Si les négociations aboutissent à un accord, les fans tricolores apprécieront sûrement l’initiative. Mais en attendant, la FFF n’est pas la seule à développer ce concept.

A Paris, le Grand Rex, déjà habitué à diffuser des matchs depuis plusieurs années, va également proposer l’entrée en lice des vice-champions du monde contre le Sénégal le mardi 16 juin. Le cinéma situé dans le IIe arrondissement de la capitale a ouvert la billetterie pour cet événement ce lundi midi. Contrairement à la FFF, le Grand Rex n’accueillera pas les supporters gratuitement. Il faudra débourser 21 euros par personne pour avoir accès à la grande salle transformée pour l’occasion.

Les organisateurs annoncent « un speaker en direct pour faire monter la pression, lancer les chants et enflammer la salle » ainsi que « des commentateurs sur place, des animations exclusives et un soundsystem à couper le souffle ». De quoi envisager une belle ambiance accessible à partir de 19h30, soit une heure et demie avant le coup d’envoi du match (21h). Si la vente rencontre le succès attendu, le Grand Rex pourrait bien reproduire le même événement pour les rencontres face à l’Irak et la Norvège les 22 et 26 juin.