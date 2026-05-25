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Nice offre Lorenzi à l'OM et fonce à l'AC Milan

OGC Nice25 mai , 16:00
parCorentin Facy
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Tout proche de s’engager en faveur de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi est finalement en partance vers l’OM. Un coup dur pour les Aiglons, qui ont vite réagi en se positionnant sur le directeur technique de l’AC Milan.
Le dossier Grégory Lorenzi n’est pas encore réglé. Tout proche de s’engager en faveur de l’OGC Nice, celui qui a passé 10 ans au Stade Brestois avait donné son accord au club azuréen pour y poursuivre sa carrière et prendre la succession de Florian Maurice au poste de directeur sportif. Selon plusieurs sources, un document avait même été paraphé par Grégory Lorenzi en ce sens, à condition que Nice se maintienne en Ligue 1. Mais l’OM a fait irruption et a coiffé le Gym au poteau, obtenant le feu vert à priori définitif du dirigeant corse.
L’arrivée de Grégory Lorenzi à Marseille n’a pas été officialisée mais du côté niçois, on considère que la piste est définitivement tombée à l’eau. Raison pour laquelle selon FootMercato, les dirigeants du récent finaliste perdant de la Coupe de France ont jeté leur dévolu sur Geoffrey Moncada. L’actuel directeur technique de l’AC Milan a de solides attaches dans le sud de la France après un passage à l’AS Monaco. Sur la sellette à l’AC Milan après la fin de saison catastrophique du club lombard, qui a manqué la qualification en Ligue des Champions à la dernière journée, il pourrait se relancer dans un rôle de directeur sportif à Nice.

Une bonne nouvelle pour l'OM ?

Des discussions ont déjà été entamées dans ce sens entre les différentes parties. Geoffrey Moncada n'a pas encore donné son accord avec Nice mais se montre intéressé et pourrait donner suite à cet intérêt, à condition bien sûr que les hommes de Claude Puel se maintiennent en Ligue 1 à l’occasion du barrage aller-retour face à l’AS Saint-Etienne. Un moyen pour Nice de récupérer un homme de réseaux et de définitivement tourner la page Grégory Lorenzi. Une bonne nouvelle aussi pour Marseille, qui pourrait voir le Gym oublier la piste de l’ancien dirigeant brestois.

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Ah si ! Tu as dit que mikautadze ne partirait pas, que Perri ne partirait pas , et que almada ne retournerait pas a Botafogo. Un peu d'honnêteté svp.

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Oui... tu es un clown ! ^^

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