Les Kita ont du mal à finaliser le nouvel entraîneur
Pelissier à Nantes, ça se complique

Christophe Pélissier au FC Nantes, ça se complique

FC Nantes25 mai , 17:00
parClaude Dautel
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Fraîchement limogé par l'AJ Auxerre, Christophe Pélissier était annoncé comme le favori pour succéder à Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes. Mais rien n'est simple et l'entraîneur français est loin d'avoir signé son contrat.
Malgré des performances exceptionnelles comme entraîneur de l'AJA, Christophe Pélissier n'a pas échappé à un coup de balai décidé par le patron chinois d'Auxerre. A peine remercié, le technicien français était annoncé comme le grandissime favori pour prendre la place laissée vacante en fin de saison par Vahid Halihodzic suite à la descente en Ligue 2 du FC Nantes. Spécialisé dans ce genre de challenge, Christophe Pélissier a, il est vrai, le profil idéal pour faire remonter les Canaris dans l'élite, pour peu que Waldemar et Franck Kita lui fassent confiance et ne le virent pas à la première défaite venue. Mais, ce lundi, Emmanuel Merceron affirme que la signature de l'ancien entraîneur d'Auxerre à Nantes est loin d'être acquise et cela pour une raison relativement simple.

Der Zakarian plutôt que Pélissier à Nantes ?

En effet, le clan Kita pose des problèmes lors des négociations, et désormais le nom de Michel Der Zakarian revient avec insistance du côté du centre sportif José-Arribart. « À 1 mois de le reprise, toujours pas de fumée blanche au FC Nantes, ça devient inquiétant. Il ne règne pas un optimisme débordant dans les 2 camps pour la piste Pélissier. Les Kita sont une nouvelle fois très mal préparés. MDZ (Ndlr : Michel Der Kazarian) motivé pour revenir, mais pas de contacts établis à l'heure actuelle. La direction à 2 têtes opposées, avec FK qui mène les débuts de discussion puis qui disparait une fois que le père entre en scène, rebute énormément d'acteurs du marché », précise l'ancien salarié du FC Nantes, généralement bien informé concernant l'actualité des Canaris. Même s'il y a encore un peu de temps avant la reprise, Nantes a tout de même intérêt à rapidement choisir son entraîneur, sous peine de vivre un début de saison encore une fois compliquée, mais cette fois en Ligue 2.
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Ah si ! Tu as dit que mikautadze ne partirait pas, que Perri ne partirait pas , et que almada ne retournerait pas a Botafogo. Un peu d'honnêteté svp.

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Oui... tu es un clown ! ^^

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