Rabiot et Rowe se réconcilient loin de Marseille

La hache de guerre est définitivement enterrée entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, lesquels ont eu l'occasion de se retrouver dans les vestiaires avant la rencontre de Serie A entre Bologne et l'AC Milan.

Le déplacement de l'AC Milan à Bologne pour le compte de la 23e journée de Serie A était l'occasion pour les hommes de Massimiliano Allegri de rester dans le coup en championnat en n'évitant de s'éloigner définitivement du leader intériste. Au final, grâce à ses frenchies Christopher Nkunku et Adrien Rabiot, le club lombard s'est largement défait de son adversaire du soir (0-3). Une rencontre également marquée par le nouvel affrontement entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Cette fois, il n'est pas question toutefois d'une altercation dans le vestiaire, puisque les deux joueurs ont eu l'occasion d'enterrer définitivement la hache de guerre avant la rencontre.

Comme l'indique La Gazzetta dello Sport, la paix est faite entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux anciens coéquipiers à l'Olympique de Marseille se sont salués amicalement au moment de rentrer dans les vestiaires après l'échauffement des deux équipes. Une situation qui dénote finalement avec le passif qu'ils partagent.

Rabiot et Rowe, les souvenirs d'une altercation

Pour rappel, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe avaient été au coeur d'une altercation dans les vestiaires du Roazhon Park après une défaite à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 cette saison. Dans la foulée, la direction olympienne et Roberto De Zerbi avaient hurlé sur tous les toits qu'ils n'avaient jamais vu une telle bagarre dans un vestiaire. Une situation qui a alors rendu leur départ respectif inéluctable. Le milieu de terrain français, pourtant joueur majeur la saison passé, s'était ensuite engagé avec l'AC Milan en fin de mercato, alors que Jonathan Rowe avait signé à Bologne, lui aussi en Serie A.