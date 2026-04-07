OM : Clash avec Rabiot, Rowe sort enfin du silence

Interrogé par la presse italienne sur son altercation avec Adrien Rabiot en début de saison lorsqu'ils étaient tous deux encore à l'OM, Jonathan Rowe explique n'avoir plus aucune rancune envers son ancien partenaire.

d'une violence extrême », comme Pablo Longoria l'a décrite, entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans les vestiaires du Roazhon Park en a rajouté une couche. Le début de saison de l' Olympique de Marseille a été marqué par une première journée de Ligue 1 très mouvementée. Le 15 août dernier, les Phocéens se sont inclinés face à un Stade Rennais qui a joué à dix pendant plus d'une heure. Et si commencer la saison par une défaite était déjà très difficile à digérer, surtout dans ces circonstances, la bagarre «», comme Pablo Longoria l'a décrite, entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans les vestiaires du Roazhon Park en a rajouté une couche.

Tous les deux poussés vers la sortie dans la foulée, ils ont eu l'occasion de se recroiser en Serie A , le premier avec l'AC Milan, le second avec Bologne. Huit mois plus tard, l'ancien international Espoirs anglais ne garde aucune amertume envers son ancien coéquipier à l'OM.

Rowe et Rabiot ont enterré la hache de guerre

« Je ne lui en veux pas. On est adultes, parfois on se laisse emporter par l’émotion, alors on se serre la main et on passe à autre chose. Cette situation est peut-être arrivée à d'autres, mais ça n'a pas été rendu public. Dans la vie, tout arrive pour une raison », a expliqué Jonathan Rowe, qui s'éclate à Bologne (6 buts, 4 passes décisives) dans une interview accordée au Corriere della Sera.

Si les deux hommes ne gardent plus aucune animosité l'un envers l'autre, leur altercation dans les vestiaires du Roazhon Park aura laissé des plumes à l'OM. La décision de se séparer d'un Adrien Rabiot pourtant leader technique de l'effectif, et doté d'une expérience importante qui aurait été d'une grande aide en Ligue des champions, a été difficile à digérer par de nombreux supporters olympiens. Et quand on voit les contours de la saison jusqu'à présent, il y a de quoi avoir quelques regrets.