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Jonathan Rowe

OM : Clash avec Rabiot, Rowe sort enfin du silence

OM07 avr. , 20:00
parQuentin Mallet
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Interrogé par la presse italienne sur son altercation avec Adrien Rabiot en début de saison lorsqu'ils étaient tous deux encore à l'OM, Jonathan Rowe explique n'avoir plus aucune rancune envers son ancien partenaire.
Le début de saison de l'Olympique de Marseille a été marqué par une première journée de Ligue 1 très mouvementée. Le 15 août dernier, les Phocéens se sont inclinés face à un Stade Rennais qui a joué à dix pendant plus d'une heure. Et si commencer la saison par une défaite était déjà très difficile à digérer, surtout dans ces circonstances, la bagarre « d'une violence extrême », comme Pablo Longoria l'a décrite, entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans les vestiaires du Roazhon Park en a rajouté une couche.
Tous les deux poussés vers la sortie dans la foulée, ils ont eu l'occasion de se recroiser en Serie A, le premier avec l'AC Milan, le second avec Bologne. Huit mois plus tard, l'ancien international Espoirs anglais ne garde aucune amertume envers son ancien coéquipier à l'OM.

Rowe et Rabiot ont enterré la hache de guerre

« Je ne lui en veux pas. On est adultes, parfois on se laisse emporter par l’émotion, alors on se serre la main et on passe à autre chose. Cette situation est peut-être arrivée à d'autres, mais ça n'a pas été rendu public. Dans la vie, tout arrive pour une raison », a expliqué Jonathan Rowe, qui s'éclate à Bologne (6 buts, 4 passes décisives) dans une interview accordée au Corriere della Sera.
Si les deux hommes ne gardent plus aucune animosité l'un envers l'autre, leur altercation dans les vestiaires du Roazhon Park aura laissé des plumes à l'OM. La décision de se séparer d'un Adrien Rabiot pourtant leader technique de l'effectif, et doté d'une expérience importante qui aurait été d'une grande aide en Ligue des champions, a été difficile à digérer par de nombreux supporters olympiens. Et quand on voit les contours de la saison jusqu'à présent, il y a de quoi avoir quelques regrets.
J. Rowe

J. Rowe

EnglandAngleterre Âge 22 Attaquant

Europa League

2025/2026
Matchs10
Buts3
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs21
Buts2
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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