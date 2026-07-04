OM : Stéphane Richard fait une offre dingue pour le mercato

L'Olympique de Marseille va devoir être prudent lors du mercato, et dans un long entretien accordé ce samedi à La Provence, le successeur de Pablo Longoria admet qu'il va falloir dégraisser l'effectif. Mais, Stéphane Richard n'a pas l'intention de se séparer uniquement des meilleurs joueurs à qui il veut faire une offre.

La Provence et s'il ne veut pas trop flinguer son prédécesseur, il reconnaît que ce dernier a clairement bugué. « Il y a manifestement eu des erreurs comptables commises quand un état budgétaire est présenté en janvier 2026 dans les clous, et que, trois mois plus tard, l’atterrissage se fait avec un déficit considérablement alourdi », constate le nouveau patron de l'Olympique de Marseille. Mais, c'est sur le sujet du mercato que Stéphane Richard est attendu, et là encore il prend une position forte. Désormais installé aux commandes de l'OM, l'ancien patron d'Orange a rapidement dû s'adapter aux exigences imposées par la DNCG et l'UEFA , qui ont constaté que Pablo Longoria avait totalement laissé dériver la situation. Ce samedi, à quelques jours de la reprise de l'entraînement, Stéphane Richard s'est exprimé dans le quotidienet s'il ne veut pas trop flinguer son prédécesseur, il reconnaît que ce dernier a clairement bugué. «», constate le nouveau patron de l'Olympique de Marseille. Mais, c'est sur le sujet du mercato que Stéphane Richard est attendu, et là encore il prend une position forte.

L'OM va faire baisser les salaires des cadres

Reconnaissant qu'il fallait impérativement vendre des joueurs lors de ce mercato, sans en donner le détail, le nouveau président de l'OM souhaite faire des offres aux joueurs actuellement dans l'effectif de Bruno Genesio afin d'éviter de devoir les faire partir. Stéphane Richard va donc faire des propositions à plusieurs cadres marseillais, une offre qu'il a présentée dans le quotidien régional. « L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale (...) Il faut revenir à quelque chose qui s’inscrit davantage dans la norme. Pour certains joueurs, notamment certains cadres, on tentera de négocier pour baisser leurs salaires. Cela peut être une bonne solution pour conserver certains d’entre eux dans l’équipe en leur expliquant franchement la situation », explique très sérieusement le patron de l'Olympique de Marseille.

Stéphane Richard est persuadé que certains joueurs essentiels dans le vestiaire marseillais accepteront cette baisse de salaire, car il précise avoir eu des informations sur le désir de plusieurs joueurs de rester à Marseille, même s'ils doivent faire un effort. A voir tout de même si ce message passera bien auprès de joueurs qui ont tout de même fini la saison lessivés et qui peuvent se demander où va réellement Frank McCourt avec son club.