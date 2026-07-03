Le Qatar propose un échange fou à l’OM

Le Qatar propose un échange fou à l’OM

OM03 juil. , 10:30
parGuillaume Conte
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L'OM a été attaqué pour Nayef Aguerd, qui peut quitter le club provençal pour 15 ME cet été. Mais l'offre venue du Qatar n'a vraiment pas séduit les dirigeants marseillais.
Désireux de vendre des joueurs pour pouvoir recruter et surtout alléger sa masse salariale, l’Olympique de Marseille est à l’écoute de toutes les offres, mais il y a des limites. Parmi les plus gros salaires du club, Nayef Aguerd fait partie des cadres que le club provençal souhaite conserver la saison prochaine. Surtout qu’il connait bien Bruno Genesio, pour avoir évolué sous ses ordres à Rennes il y a quelques années. Mais entre sa blessure longue durée, et le renouveau de l’OM, un club du Qatar a tenté sa chance.

Aguerd en vente pour 15 ME, c'est confirmé

Al-Sadd a négocié ces dernières semaines avec les dirigeants marseillais pour recruter Nayef Aguerd. L’OM n’a demandé que 15 millions d’euros pour laisser partir l’international marocain, mais la formation de Doha n’a pas voulu mettre ce montant. Les clubs de l’Emirat savent très bien rémunérer les joueurs venant d’Europe, mais rechignent souvent à dépenser des grosses sommes pour les transferts. Résultat, pour faire baisser l’addition, Al-Sadd a tenté d’intégrer Mohamed Camara dans les négociations, affirme Foot Mercato.
L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco, arrivé à Al-Sadd en 2024, aurait permis de faire baisser le prix d’Aguerd. Mais l’opération n’a pas été validée par la direction marseillaise, et les discussions en sont restées là.
Dans son contrat, en raison de plusieurs clauses, le Marocain a la possibilité de quitter l’OM si un club met 15 millions d’euros en cash. Cette spécificité est donc confirmée et met Marseille en danger danger de perdre son défenseur central. Sa longue blessure va peut-être freiner quelques concurrents, mais le risque de le voir partir au mercato est tout de même réel. Et le montant de 15 ME ne serait pas vraiment spectaculaire pour un joueur recruté 23 ME il y a un an. Merci Pablo Longoria.
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Zéro ego, l’OL a trouvé la recrue parfaite

24 aussi😂😂😂

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Ça ne marche juste pas d'aller chercher ces joueurs déjà révélés à prix PL. On ne peut pas mettre un mec acheté 100+M sur le banc et il n'y a pas de place de titulaire rapidement dispo chez nous. Kvara n'a PAS été acheté à prix d'or et il a commencé sur le banc avant de devenir un titu indiscutable. Il faut rester sur notre modèle qui a fait ses preuves, on va prendre des pépites en L1 (Doué, Barcola) ou alors 'd'illustres inconnus' repérés par le staff de Campos (Pacho, Safonov). Diomandé c'est pareil, à part départ de BB on a pas de place pour un tel montant.

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Il refuse d'évoluer en L2 française, mais il avait accepté d'être prêté à Watford, un club de Championship (la 2ème division anglaise).

Le Qatar propose un échange fou à l’OM

C'est pas une question de sortir 15M en cash si pose pb, mais plutôt le mercato qui n'a pas véritablement débuté à cause du mondial

Le Qatar Propose Un Echange Fou A Lom

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