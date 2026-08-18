Une pépite ivoirienne à l’OM, Lorenzi s’active

A l’affût de bonnes opportunités en prêt, l’Olympique de Marseille a contacté le club saoudien de Neom pour Amadou Koné. L’ancien Rémois a tapé dans l’oeil de Grégory Lorenzi qui souhaite le faire venir en Provence.

Inactif dans le sens des arrivées à moins de quinze jours de la fin du mercato , l’Olympique de Marseille doit encore dégraisser pour valider des arrivées. Cela ne signifie pas que Grégory Lorenzi ne s’active pas pour avancer sur certains dossiers. Au milieu de terrain, un profil plaît énormément au directeur sportif de l’OM pour compenser d’éventuels départs de Pierre-Emile Hojbjerg ou de Geoffrey Kondogbia. Selon les informations de l’insider Abdel Hamed, le club phocéen lorgne sur Amadou Koné.

Acheté par le club saoudien de Neom en provenance du Stade de Reims pour 13 millions d’euros il y a un an, l’international espoirs ivoirien suivi par West Ham, Hull City et l’Atalanta Bergame, est aussi sur les tablettes de Marseille. « L'OM a pris des renseignements sur Amadou Koné (2005/Neom) pour un éventuel prêt du milieu. Déjà sollicité avant son départ en Arabie Saoudite, il a été associé à des clubs de PL en début de mercato » nous apprend l’insider sur son compte X. Une piste parmi tant d’autres pour l’Olympique de Marseille dans ce mercato très particulier.