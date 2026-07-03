Richard McCourt lors de la présentation
Stéphane Richard va tout changer à l'OM

McCourt : 80ME et un an pour sauver l'OM

OM03 juil. , 21:30
parClaude Dautel
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Ceux qui s'attendaient à une grande braderie du côté de l'OM avant le 1er juillet en sont pour leurs frais. Même si l'UEFA et la DNCG ont sérieusement sanctionné la gestion du club de Frank McCourt, il n'est pas question de pousser Marseille vers le précipice.
A ce jour, Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou bien encore Paixao, pour ne citer qu'eux, sont toujours des joueurs de l'Olympique de Marseille. Et même si est acquis que plusieurs joueurs de l'effectif de Bruno Genesio vont devoir partir cet été, les dirigeants phocéens ne seraient pas dans l'urgence absolue. Selon Florent Germain, journaliste de RMC à Marseille, lors de son passage devant la DNCG, l'OM aurait obtenu du temps pour se remettre dans le bon sens sur le plan comptable. Même si Marseille a écopé d'un encadrement de la masse salariale, mais aussi des indemnités de transferts, le gendarme financier du football n'a pas mis le couteau sous la gorge de Stéphane Richard. En effet, l'Olympique de Marseille a un délai supplémentaire pour vendre des joueurs.

L'OM a un an pour vendre des joueurs

Le journaliste de RMC affirme que la DNCG a donné jusqu'au 30 juin 2027 à l'Olympique de Marseille pour vendre des joueurs à hauteur de 80 millions d'euros. Bien évidemment, sans faire des folies lors du prochain mercato. Selon Florent Germain, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont l'intention de vendre trois joueurs lors du prochain marché des transferts, mais également de soulager la masse salariale d'un OM dont l'effectif a fait exploser l'enveloppe nécessaire pour payer cet effectif. Parmi les joueurs appelés à faire leurs valises, il y a en premier lieu Mason Greenwood. Sauf que pour l'instant, si plusieurs clubs sont prêts à faire une grosse pour l'attaquant anglais, aucun n'a fait une offre supérieure à 50 millions d'euros pour recruter Greenwood. Du côté de Marseille, on patiente en espérant qu'une équipe européenne craquer et signer un chèque colossal, ou bien que l'Arabie saoudite se réveille.

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Évidemment, il est clair qu'en laissant sortir cette information sur cette absence de pression de la part de la DNCG, l'Olympique de Marseille envoie aussi un message à toute l'Europe. Oui l'OM est vendeur, mais pas à n'importe quel prix. Car forcément les clubs intéressés par des joueurs marseillais jouent sur la supposée obligation de l'OM de vendre pour faire des offres inférieures aux attentes.
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Si on doit mettre 30 millions, ça ne devra certainement pas être sur ces 2 joueurs. Ou alors la cellule de recrutement a pété une durite. Braga, jamais entendu parlé avant cet été, et le potentiel remplaçant de grande taille... On a vu ce que ça a donné les grands de devant, ça ne marche jamais à l'OL: Carew, Yaremchuk, Satriano, Slimani pour ne citer qu'eux. Je ne comprends pas cette lubie de Fonseca.

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