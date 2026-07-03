OM : La première décision mercato de Genesio, les Marseillais vont applaudir

Bruno Genesio a mis son nez dans le mercato de l'OM pour mettre fin à une piste qui ne faisait pas forcément rêver à Marseille.

Tout juste intronisé au poste d’entraineur principal de l’Olympique de Marseille , Bruno Genesio avait donné son accord depuis des semaines. Seule une expulsion des Coupes d’Europe l’aurait fait changé d’avis. Dès lors, dès que les passages devant les instances ont eu lieu, et que Habib Beye a été dégagé faute d’accord à l’amiable, l’ancien entraineur de l’OL est entré en fonctions.

Il va devoir travailler main dans la main avec Grégory Lorenzi pour construire l’effectif de la saison qui va débuter dans un peu plus d’un mois. Beaucoup de départs sont attendus, pour faire de la place, libérer de la masse salariale, et faire entrer de l’argent dans les caisses.

Akor Adams, une piste abandonnée

Concernant le recrutement, ce sera limité et l’OM cherchera des bons plans, avec des joueurs en confiance mais plus forcément des ténors des grands clubs européens comme avec Alexis Sanchez, Benjamin Pavard ou Pierre-Emile Hojbjerg. C’est pourquoi le staff marseillais s’est penché sur le profil d’Akor Adams, le buteur nigérian du FC Séville.

L’ancien joueur de Montpellier sort d’une belle saison, et le club andalou souhaite le vendre pour encaisser un joli montant. Mais selon le site nigérian Soccernet, l’intérêt pour Adams s’est nettement calmé. L’OM s’est retiré de la course depuis les changements au sein du club phocéen, et Sunderland n’a pas donné suite. Seul Venise est sur les rangs, avec une offre sous la barre des 10 millions. Très loin des 15 ME espérés à la base.

A l’OM, Bruno Genesio est passé par là et Adams, qui n’avait pas vraiment impressionné lors de son passage à Montpellier, n’est désormais plus dans le viseur de Marseille. Un retrait qui ne dérangera pas vraiment les fans olympiens, qui ne font certes pas le mercato, mais ne comprenaient pas vraiment cet intérêt pour le Nigérian.