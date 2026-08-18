Le PSG accepte de vendre Barcola, son prix va exploser

En tribunes contre Lens dimanche lors du Trophée des champions, Bradley Barcola est proche de la sortie. Le PSG a accepté l’idée de vendre son international français et a un plan pour faire grimper les prix.

« a été accepté » par la direction, qui ne le retiendra pas de force. Faute d’accord pour une prolongation de contrat au-delà de 2028, Bradley Barcola va quitter le Paris Saint-Germain cet été. C’est en tout cas la tendance à quinze jours de la fin du mercato . L’international français, titulaire à la Coupe du monde, est la priorité de Liverpool pour renforcer le flanc gauche de son attaque. Les négociations entre le PSG et le club de la Mersey n’ont cependant pas abouti à un accord. Il n’en reste pas moins qu’au sein du club de la capitale, le départ de Bradley Barcola ne fait plus guère de doute . La preuve, L’Equipe affirme que le départ de l’ancien attaquant de l’OLpar la direction, qui ne le retiendra pas de force.

Le discours de Luis Campos est en revanche très clair : Barcola, comme Mbaye d’ailleurs, ne partira qu’à un prix « jugé correct par le club ». Et tandis que Liverpool rechigne à payer plus de 110 millions d’euros -une somme jugée insuffisante par le PSG-, une offensive d’un autre club anglais pourrait tout faire basculer. Et pour cause, le quotidien national affirme que le Paris Saint-Germain s’attend à ce que Barcola fasse prochainement l’objet d’une offre de la part d’un autre géant de Premier League. « Si ce scénario venait à se confirmer, on assure autour du joueur que la porte ne serait pas ouverte, car le joueur a fait le choix de rejoindre Liverpool » écrit L’Equipe.

Il n’en reste pas moins que pour le Paris SG, l’offensive d'un second club anglais dans le dossier est une aubaine pour faire monter les prix. L’insider Abdel Hamed affirme de son côté que le club en question devrait être Arsenal, qui souhaite toujours se renforcer au poste d’ailier après l’échec du dossier Vinicius Junior.