OM : 100ME pour le mercato, le dossier Greenwood devient fou

OM : 100ME pour le mercato, le dossier Greenwood devient fou

OM03 juil. , 18:00
parClaude Dautel
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Mason Greenwood est toujours un joueur de l'OM, alors que l'entraînement reprendra la semaine prochaine pour l'équipe de Bruno Genesio. Cependant, un club est de plus en plus pressant concernant l'attaquant anglais, et Marseille devrait avoir une vraie offre.
Ceux qui attendaient une vente de Mason Greenwood avant le passage de l'Olympique de Marseille devant la DNCG, n'ont rien vu venir. Mais cela ne veut pas dire que le joueur anglais va rester au moins une saison de plus dans la cité phocéenne. Stéphane Richard est obligé de répondre aux exigences de Frank McCourt, et cela passe donc par la vente du joueur le plus valorisé de l'effectif, lequel a en plus un gros salaire (5,40ME par an). Depuis des semaines, on évoque l'intérêt de Fenerbahçe, mais surtout de l'AS Rome pour Mason Greenwood. Cependant, pour l'instant aucune offre sérieuse n'est arrivée sur le bureau du président de l'OM. Les choses devraient cependant rapidement se décanter car la Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi que la famille Friedkin, propriétaire du club de Serie A, a donné des moyens supplémentaires pour faire un beau mercato.

La Roma a 100 millions d'euros à dépenser au mercato

Le quotidien sportif italien révèle que les propriétaires américains de l'AS Rome, qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, ont accordé une enveloppe de 100 millions d'euros à dépenser pour le prochain mercato estival. Espérant encore faire lever l'amende de 6 millions d'euros infligée par l'UEFA pour non-respect du protocole d'accord signé il y a quelques saisons, Dan Friedkin pense que le moment est venu pour lui de lâcher de l'argent pour remettre la Roma en haut de la hiérarchie du football italien. Avec une telle enveloppe budgétaire, le dossier Mason Greenwood devrait brutalement s'accélérer, même si avec 100ME, et trois ou quatre joueurs visés, le club italien ne pourrait pas tout mettre sur l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille.

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De son côté, TuttoMercato indique que l'AS Rome va proposer 45 millions d'euros cash, sans clauses complexes, à l'OM pour s'offrir les services du joueur formé à Manchester United. Conscients de la concurrence de Fenerbahçe, les dirigeants italiens pensent pouvoir profiter d'un accord déjà trouvé avec Mason Greenwood, et d'une offre conséquente pour rafler la mise. Du côté de l'Olympique de Marseille, on attend que tout cela se concrétise, même si le départ de Greenwood paraît acquis.
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Derniers commentaires

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45 c est pas assez parce que l ol dera perdant dans le deal puisqu'il faut lacher 40% du prix a Manchester United

Avec le sprinter Duranville, l’OL va tomber de haut

En tous cas il a pas le boulard et je pense sa ira bien a se groupe. Fonseca va la faire grandir

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C'est vraiment triste tout sa Bordeaux putin je comprends pas que aucun mec veut reprendre se club ses dette doivent etre abyssal

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