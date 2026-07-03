OM : 100ME pour le mercato, le dossier Greenwood devient fou

Mason Greenwood est toujours un joueur de l'OM, alors que l'entraînement reprendra la semaine prochaine pour l'équipe de Bruno Genesio. Cependant, un club est de plus en plus pressant concernant l'attaquant anglais, et Marseille devrait avoir une vraie offre.

La Roma a 100 millions d'euros à dépenser au mercato

Le quotidien sportif italien révèle que les propriétaires américains de l'AS Rome, qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, ont accordé une enveloppe de 100 millions d'euros à dépenser pour le prochain mercato estival. Espérant encore faire lever l'amende de 6 millions d'euros infligée par l'UEFA pour non-respect du protocole d'accord signé il y a quelques saisons, Dan Friedkin pense que le moment est venu pour lui de lâcher de l'argent pour remettre la Roma en haut de la hiérarchie du football italien. Avec une telle enveloppe budgétaire, le dossier Mason Greenwood devrait brutalement s'accélérer, même si avec 100ME, et trois ou quatre joueurs visés, le club italien ne pourrait pas tout mettre sur l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille.

De son côté, TuttoMercato indique que l'AS Rome va proposer 45 millions d'euros cash, sans clauses complexes, à l'OM pour s'offrir les services du joueur formé à Manchester United. Conscients de la concurrence de Fenerbahçe, les dirigeants italiens pensent pouvoir profiter d'un accord déjà trouvé avec Mason Greenwood, et d'une offre conséquente pour rafler la mise. Du côté de l'Olympique de Marseille, on attend que tout cela se concrétise, même si le départ de Greenwood paraît acquis.