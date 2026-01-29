OM : Roberto De Zerbi veut tout plaquer !

C'est Roberto De Zerbi qui a demandé à voir sa direction ce jeudi, au lendemain du fiasco à Bruges. Un départ de l'Italien semble difficilement évitable.

Difficile à suivre dans ses prises de parole ces dernières semaines, Roberto De Zerbi est sans solution et lassé de sa situation à l’Olympique de Marseille . Ce jeudi, au lendemain de la terrible défaite contre Bruges qui a précipité l’élimination ahurissante de son équipe en Ligue des Champions , le technicien italien n’était pas à l’entrainement prévu à Clairefontaine pour préparer le match face au Paris FC. Une absence qui a surpris les joueurs, qui n’étaient pas au courant de la situation.

De son côté, De Zerbi est non seulement abattu par cette situation décevante, mais il apparait en plus totalement démotivé et résigné. Selon les informations de Foot Mercato, alors que la direction de l’OM n’avait pas prévu de réunion particulière pour revenir sur le match en Belgique, c’est lui qui a demandé à voir ses supérieurs. Il aurait fait part de son envie de quitter le club, après quelques heures de réflexion dans la foulée du revers 3-0 à Bruges. Les discussions internes n’ont pour l’heure abouti à aucune décision. Il reste à savoir si Pablo Longoria et Medhi Benatia ont refusé son départ, lui ont demandé de réfléchir à la situation, ou lui ont dit d’attendre avant de voir la suite.

Pour le moment, Roberto De Zerbi est toujours l’entraineur de l’OM, même si son absence à la séance d’entraînement a marqué les esprits. Et son avenir à Marseille semble désormais très compromis étant donné son état d’esprit actuel.