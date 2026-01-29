ICONSPORT_279019_0002
Angel Gomes

Enorme bataille, il va quitter l'OM

OM29 janv. , 21:30
parQuentin Mallet
0
En difficulté depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille l'été dernier, Angel Gomes est déjà sur le départ. De nombreux clubs de Premier League sont à l'affût de ce dossier qui prend une grosse ampleur, à quelques jours de la fin du mercato hivernal.
Angel Gomes est indéniablement une des grosses déceptions du dernier mercato estival pléthorique de l'OM. Auteur de seulement 4 buts et 1 passe décisive en 20 apparitions, l'ancien milieu de terrain du LOSC arrivé gratuitement en juillet 2025 est déjà sur la sellette. Si son arrivée au Vélodrome était alors considérée comme un véritable coup de maître, l'avenir n'a pas du tout donné raison aux dirigeants phocéens, lesquels ne sont désormais plus contre son départ s'il peut libérer de la place dans l'entrejeu. Forcément, lorsqu'un joueur britannique talentueux et encore jeune (25 ans) se retrouve dans une telle situation, la Premier League se met en alerte. A tel point que le dossier est en train de devenir complètement fou.

Angel Gomes au cœur d'une grosse bataille

A moins de quatre jours de la fermeture du mercato hivernal, Angel Gomes fait l'objet d'une très grosse convoitise venue de Premier League. Alors qu'il espère justement pouvoir faire son retour au pays afin de se donner une chance de participer à la Coupe du monde en fin de saison, de nombreux clubs anglais le suivent de très près. TEAMtalk révèle en ce sens que Newcastle, Everton, Brighton, Fulham, Sunderland et West Ham ont tous fait une première approche pour étudier la disponibilité d'Angel Gomes cet hiver. Des intermédiaires ont déjà pris le pouls alors que la direction de l'OM se prépare à faire monter les enchères.
Dans le lot, c'est toutefois le club de Wolverhampton qui semble le mieux parti pour remporter la bataille. Les Loups ont accéléré les négociations pour valider le plus vite possible l'arrivée du joueur formé à Manchester United, ajoute le média britannique. Ces derniers ont conscience de la concurrence grimpante sur le dossier et veulent conclure l'opération au plus vite.
A. Gomes

A. Gomes

EnglandAngleterre Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts3
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

Ils nous ont fait plaisir ce soir. Merci les gones. Maintenant Lille !

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

Qui a dit que le centre de formation de l'Olympique Lyonnais ne fonctionnait plus ??? ^^

OL - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Bordel c'est quand même quelque chose l'OL et son centre de formation en coupe d'Europe...

OL - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Et bé voila !! Et on finit premier.

OL - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

ils sont forts nos bébés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

