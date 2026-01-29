Enorme bataille, il va quitter l'OM

En difficulté depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille l'été dernier, Angel Gomes est déjà sur le départ. De nombreux clubs de Premier League sont à l'affût de ce dossier qui prend une grosse ampleur, à quelques jours de la fin du mercato hivernal.

Angel Gomes est indéniablement une des grosses déceptions du dernier mercato estival pléthorique de l' OM . Auteur de seulement 4 buts et 1 passe décisive en 20 apparitions, l'ancien milieu de terrain du LOSC arrivé gratuitement en juillet 2025 est déjà sur la sellette. Si son arrivée au Vélodrome était alors considérée comme un véritable coup de maître, l'avenir n'a pas du tout donné raison aux dirigeants phocéens, lesquels ne sont désormais plus contre son départ s'il peut libérer de la place dans l'entrejeu. Forcément, lorsqu'un joueur britannique talentueux et encore jeune (25 ans) se retrouve dans une telle situation, la Premier League se met en alerte. A tel point que le dossier est en train de devenir complètement fou.

Angel Gomes au cœur d'une grosse bataille

A moins de quatre jours de la fermeture du mercato hivernal, Angel Gomes fait l'objet d'une très grosse convoitise venue de Premier League . Alors qu'il espère justement pouvoir faire son retour au pays afin de se donner une chance de participer à la Coupe du monde en fin de saison, de nombreux clubs anglais le suivent de très près. TEAMtalk révèle en ce sens que Newcastle, Everton, Brighton, Fulham, Sunderland et West Ham ont tous fait une première approche pour étudier la disponibilité d'Angel Gomes cet hiver. Des intermédiaires ont déjà pris le pouls alors que la direction de l'OM se prépare à faire monter les enchères.

Dans le lot, c'est toutefois le club de Wolverhampton qui semble le mieux parti pour remporter la bataille. Les Loups ont accéléré les négociations pour valider le plus vite possible l'arrivée du joueur formé à Manchester United, ajoute le média britannique. Ces derniers ont conscience de la concurrence grimpante sur le dossier et veulent conclure l'opération au plus vite.