EL : Giroud qualifie le LOSC

LOSC29 janv. , 22:53
parAlexis Rose
8e et dernière journée de l'Europa League :
Stade Pierre Mauroy.
Lille OSC - Fribourg : 1-0.
But : Giroud (90e+2 sur penalty) pour le LOSC.
Expulsion : Eggestein (74e) pour Fribourg.
Suite à une série de très mauvais résultats, avec cinq défaites toutes compétitions confondues depuis le début de l’année 2026, le LOSC se devait d’être à la hauteur face à Fribourg pour valider sa place parmi les qualifiés de cette Europa League. Sous pression jusqu’au bout, et en supériorité numérique sur la fin de match, Lille a finalement réussi à l'emporter 1-0 grâce à un penalty de Giroud à la 92e minute de jeu. Une victoire qui permet aux Dogues de se qualifier pour les barrages, avec une 18e place finale. En février prochain, le LOSC de Bruno Genesio affrontera l'Étoile Rouge de Belgrade (15e) ou le Celta Vigo (16e).
