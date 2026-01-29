Cette pépite de l’OL qui n’arrête pas de progresser

L'OL a encore une fois impressionné ce jeudi contre le PAOK Salonique, avec une démonstration de ses jeunes joueurs pour une victoire 4-2.

C’était place aux jeunes ce jeudi pour l’Europa League et le dernier match. Non seulement l’OL a réussi à enchainer une 9e victoire consécutive malgré les nombreuses absences, mais en plus la classe biberon de l’OL a montré tout son talent. C’est le cas avec un Rémi Himbert qui a ouvert le score et a provoqué un pénalty. Adil Hamdani s’est distingué avec une passe décisive qui a permis à Lyon de repasser devant. Et Alejandro Gomes Rodriguez a ouvert son compteur à la dernière seconde grâce à un but tout en détermination. Des joueurs de 17 ans qui brillent pour le bonheur des supporters.

Mais il y a un élément, à peine plus âgé, qui est en train de monter en puissance de manière très intéressante en ce moment. Il s’agit de Khalis Merah, vu à son avantage en début de saison et qui avait ensuite eu du mal à confirmer. Notamment physiquement. Désormais, le milieu de terrain semble avoir franchi un cap avec sa capacité à jouer juste et à renouveler les efforts. Il devient de plus en plus présent offensivement, et après être passé tout près de marquer son premier but chez les pros lors des derniers matchs, il a enfin trouvé la faille ce jeudi contre le PAOK.

« Pas un ballon que Merah joue à l’envers. S’il est défaillant, c’est parce que son physique le rattrape parfois (et il est en progrès sur ça). Sinon, toujours bien orienté, toujours la bonne idée », a livré le consultant Sofiane Zouaoui, chroniqueur pour Winamax et grand suiveur de l’OL. Le centre de formation de l’OL se porte bien en tout cas, et Paulo Fonseca n’hésite pas faire appel à lui.