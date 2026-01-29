ICONSPORT_283669_0105

Cette pépite de l’OL qui n’arrête pas de progresser

OL29 janv. , 23:10
parGuillaume Conte
2
L'OL a encore une fois impressionné ce jeudi contre le PAOK Salonique, avec une démonstration de ses jeunes joueurs pour une victoire 4-2.
C’était place aux jeunes ce jeudi pour l’Europa League et le dernier match. Non seulement l’OL a réussi à enchainer une 9e victoire consécutive malgré les nombreuses absences, mais en plus la classe biberon de l’OL a montré tout son talent. C’est le cas avec un Rémi Himbert qui a ouvert le score et a provoqué un pénalty. Adil Hamdani s’est distingué avec une passe décisive qui a permis à Lyon de repasser devant. Et Alejandro Gomes Rodriguez a ouvert son compteur à la dernière seconde grâce à un but tout en détermination. Des joueurs de 17 ans qui brillent pour le bonheur des supporters.
Mais il y a un élément, à peine plus âgé, qui est en train de monter en puissance de manière très intéressante en ce moment. Il s’agit de Khalis Merah, vu à son avantage en début de saison et qui avait ensuite eu du mal à confirmer. Notamment physiquement. Désormais, le milieu de terrain semble avoir franchi un cap avec sa capacité à jouer juste et à renouveler les efforts. Il devient de plus en plus présent offensivement, et après être passé tout près de marquer son premier but chez les pros lors des derniers matchs, il a enfin trouvé la faille ce jeudi contre le PAOK.
« Pas un ballon que Merah joue à l’envers. S’il est défaillant, c’est parce que son physique le rattrape parfois (et il est en progrès sur ça). Sinon, toujours bien orienté, toujours la bonne idée », a livré le consultant Sofiane Zouaoui, chroniqueur pour Winamax et grand suiveur de l’OL. Le centre de formation de l’OL se porte bien en tout cas, et Paulo Fonseca n’hésite pas faire appel à lui.
K. Merah

K. Merah

FranceFrance Âge 18 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée

ICONSPORT_283584_0124
Ligue des Champions

LdC : Comment suivre le tirage au sort des barrages gratuitement ?

ICONSPORT_225183_0045
Mercato

Sterling pour zéro euro en janvier, 7 clubs se renseignent

Fil Info

30 janv. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée
30 janv. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
29 janv. , 23:45
LdC : Comment suivre le tirage au sort des barrages gratuitement ?
29 janv. , 23:30
Sterling pour zéro euro en janvier, 7 clubs se renseignent
29 janv. , 23:00
EL : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée
29 janv. , 22:57
EL : Nice finit sur une mauvaise note
29 janv. , 22:55
EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !
29 janv. , 22:53
EL : Giroud qualifie le LOSC

Derniers commentaires

Le Barça défend le PSG et méprise Dro Fernandez

Exactement, je suis supporter parisien, mais en toute objectivité, ça aurait mieux pour le joueur de rester à Barcelone... Pas sûr qu'il aie une bonne mentalité...

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

Espèce de mange merde traumatisé fini a la pisse

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

Rigole pas trop fort non plus hein , vous êtes bancales et on pourrais rire nous aussi dans quelques semaines 😁tu connais on a honte de rien nous on s’en Ballek 🤣😂

L'OL veut garder Endrick, le Real téléphone à Fonseca

Nwaneri est déjà dans l’euro star je crois il doit déjà regretter le pauvre

LdC : Comment suivre le tirage au sort des barrages gratuitement ?

Et le tirage de l’EL c’est quand ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading