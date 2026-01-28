officiel l uefa maintient l ol en europa league iconsport 181588 0024 395576

EL : Programme TV et résultats de la 8e et dernière journée

Europa League29 janv. , 00:00
parAlexis Rose
0
8e et dernière journée de l'Europa League :
Jeudi 29 janvier
21h00 : FC Bâle - FC Viktoria Plzen (sur Canal+ Live)
PFC Ludogorets - OGC Nice (sur Canal+ Sport)
Lille OSC - Fribourg (sur Canal+ Foot)
Go Ahead Eagles - SC Braga (sur Canal+ Live)
Betis Séville - Feyenoord (sur Canal+ Live)
KRC Genk - Malmö FF (sur Canal+ Live)
Olympique Lyonnais - PAOK Salonique (sur Canal+)
Maccabi Tel Aviv FC - Bologne (sur Canal+ Live)
Aston Villa - Red Bull Salzbourg (sur Canal+ Live)
Nottingham Forest - Ferencváros TC (sur Canal+ Live)
SK Sturm Graz - SK Brann (sur Canal+ Live)
Celtic Glasgow - FC Utrecht (sur Canal+ Live)
Panathinaïkós FC - AS Rome (sur Canal+ Live)
FC Porto - Glasgow Rangers (sur Canal+ Live)
Stuttgart - BSC Young Boys (sur Canal+ Live)
FCSB - Fenerbahçe (sur Canal+ Live)
FC Midtjylland - GNK Dinamo (sur Canal+ Live)
Etoile Rouge Belgrade - Celta Vigo (sur Canal+ Live)

Europa League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Lyonnais
18760114311
2
Aston Villa
1876011147
3
SC Freiburg
1775201037
4
FC Midtjylland
1675111688
5
Sporting Braga
1675111156
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

