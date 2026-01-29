L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée

21e journée de Ligue 2 :

Vendredi 30 janvier

20h00 : Montpellier Hérault - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 2)

Clermont Foot - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 4)

Rodez Aveyron Football - Red Star FC (sur beIN Sports Max 8)

Bastia - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 6)

Stade Lavallois - Pau FC (sur beIN Sports Max 7)

Grenoble Foot 38 - Amiens SC (sur beIN Sports Max 5)

Samedi 31 janvier

14h00 : USL Dunkerque - FC Annecy (sur beIN Sports 2)

Troyes - Le Mans FC (sur beIN Sports 1)

20h00 : AS Saint-Etienne - US Boulogne (sur beIN Sports 1)