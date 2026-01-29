Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée

Ligue 230 janv. , 00:00
parAlexis Rose
0
21e journée de Ligue 2 :
Vendredi 30 janvier
20h00 : Montpellier Hérault - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 2)
Clermont Foot - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 4)
Rodez Aveyron Football - Red Star FC (sur beIN Sports Max 8)
Bastia - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 6)
Stade Lavallois - Pau FC (sur beIN Sports Max 7)
Grenoble Foot 38 - Amiens SC (sur beIN Sports Max 5)
Samedi 31 janvier
14h00 : USL Dunkerque - FC Annecy (sur beIN Sports 2)
Troyes - Le Mans FC (sur beIN Sports 1)
20h00 : AS Saint-Etienne - US Boulogne (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
41201253331815
2
Reims
35201055362313
3
Le Mans
352098324186
4
Saint-Étienne
34201046362610
5
Dunkerque
3320965352213
Tout afficher
0
