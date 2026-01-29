ICONSPORT_283670_0068

EL : Nice finit sur une mauvaise note

8e et dernière journée de l'Europa League :
Ludogorets Arena.
PFC Ludogorets - OGC Nice : 1-0.
But : Stanic (42e) pour Ludogorets.
Une semaine après avoir sauvé son honneur en gagnant son premier match européen depuis très longtemps face au GA Eagles, le Gym termine mal sa campagne en Europa League avec cette défaite contre Ludogorets. Éliminé depuis plusieurs semaines déjà, Nice termine 33e sur 36e de cette C3.
0
