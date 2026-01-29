L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée

20e journée de Ligue 1 :

Vendredi 30 janvier

20h45 : RC Lens - Havre AC (sur Ligue 1+)

Samedi 31 janvier

17h00 : Paris FC - Olympique de Marseille (sur beIN Sports 1)

19h00 : FC Lorient - FC Nantes (sur Ligue 1+)

21h05 : Monaco - Stade Rennais (sur Ligue 1+)

Dimanche 1er février

15h00 : Olympique Lyonnais - Lille OSC (sur Ligue 1+)

17h15 : Toulouse FC - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 5)

SCO Angers - Metz (sur Ligue 1+ 6)

OGC Nice - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 4)

20h45 : Strasbourg - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)