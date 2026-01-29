Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !

Une réunion a lieu en ce moment à l'OM sur l'avenir de Roberto De Zerbi, qui pourrait prendre la porte après le fiasco à Bruges de ce mercredi soir.

Le fiasco face à Bruges va avoir de terribles conséquences à l’Olympique de Marseille. Trois jours après avoir annoncé qu’il voulait faire de Roberto De Zerbi son Diego Simeone et le garder pendant très longtemps, Pablo Longoria discute en ce moment avec l’entraineur italien en vue d’un départ. A plusieurs reprises cette saison, « RDZ » a confié sa lassitude devant le manque de régularité de son équipe, laissant entendre qu’il fallait faire un énorme travail à ce niveau.

De Zerbi viré, la conséquence terrible de Bruges-OM

Mais contre Bruges, comme lors du match précédent face à Liverpool, l’OM n’a pas été au niveau. La défaite 3-0, qui a couté la qualification pour la suite de la compétition alors qu’il suffisait de marquer un but pour passer, a provoqué une cassure encore plus importante que prévue. Alors qu’on pensait l’équipe dirigeante marseillaise désormais concentrée sur la suite de la saison avec un podium à aller chercher et pourquoi pas un titre en Coupe de France, Roberto De Zerbi est en réunion avec sa direction ce jeudi après-midi, annonce RMC.

L’avenir de l’entraineur de l’OM est mis sur la table, alors que Mehdi Benatia a annoncé qu’il faudrait tirer les conséquences du fiasco de ce mercredi soir. RMC assure que Roberto De Zerbi est « en grand danger » et que les discussions en cours vont déboucher sur une décision très prochaine. Si tout le monde se met d’accord pour une fin de contrat, l’annonce pourrait intervenir en soirée.