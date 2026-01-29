LdC : Comment suivre le tirage au sort des barrages gratuitement ?

Ça fait longtemps que je le dis, De Zerbi n'est pas l'e bonhomme de la situation, c'est quoi ses faits d'armes, mais qu'est ce qu'il a gagné,surcoté de surcoté.
Comment ça un accord ? Comment ça échappé à la sanction ? C’est plutôt un accord entre Ultrech et l’UEFA ? Et pareil c’est l’UEFA qui devrait échapper à une sanction
À jamais les 1er éliminés Français en poule de ce nouveau format de LDC
toi tu es un fou mdr compare le comparable si de zerbi n'a pas de gros club c'est pas pour rien
sa defense a 3 ou il ne gagne pas un match les matchs ou il gagne c'est defense a 4
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Champions League journey continues ✅ #UCL