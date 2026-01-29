ICONSPORT_283584_0124

LdC : Comment suivre le tirage au sort des barrages gratuitement ?

Ligue des Champions29 janv. , 7:30
parGuillaume Conte
0
Deux clubs français seront concernés par le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions : le PSG et l'AS Monaco.
Ils ne sont plus que deux. Le PSG et Monaco sont les rescapés français de la phase de poule de Ligue des Champions. S’il s’agit d’une déception pour le Paris SG qui pensait bien intégrer le Top8 européen dans la foulée de son sacre du printemps dernier, c’est une très bonne nouvelle pour Monaco qui a su se montrer solide contre la Juventus pour décrocher le point qui officialise sa qualification. En revanche, la plus grosse déconvenue concerne l’OM, qui avait quasiment sa qualification en poche à condition de ne pas perdre 3-0 ou plus à Bruges. Les Marseillais, défaits sur ce score en Belgique, n’ont plus que leurs yeux pour pleurer désormais.

Un PSG-Monaco est possible !

Le PSG et Monaco sont donc concernés par le tirage au sort des 16es de finale de la Ligue des Champions. Il faudra donc un tour de plus pour atteindre les 1/8e de finale. Les matchs auront lieu le 17 ou 18 février pour l’aller, et le 24 ou 25 février pour le retour. Pour Paris, ce sera contre le 21e ou le 22e, à savoir Qarabag ou l’AS Monaco. Pour le club de la Principauté, ça sera donc logiquement le PSG ou bien Newcastle. En se projetant sur les 1/8e de finale, les clubs qui passeront les barrages pourraient par exemple hériter du FC Barcelone ou de Chelsea.
Les réponses à de nombreuses questions interviendront dès ce vendredi, avec le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Celui-ci se déroulera en Suisse et aura lieu à 12h00. Canal+ diffusera ce moment fort pour permettre aux deux clubs français d’être fixés sur leur sort. Le site officiel de l’UEFA retransmettra gratuitement ce tirage au sort sur ses canaux et ses réseaux. Ce sera l'occasion de découvrir si Monaco et le PSG s'affrontent ou pas. Une habitude pour Paris si cela devait être le cas, la saison dernière c'est Brest qui avait fait les frais du réveil parisien à ce niveau de compétition.
0
Derniers commentaires

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

Ça fait longtemps que je le dis, De Zerbi n'est pas l'e bonhomme de la situation, c'est quoi ses faits d'armes, mais qu'est ce qu'il a gagné,surcoté de surcoté.

Accord trouvé, l'OL échappe à la sanction de l'UEFA

Comment ça un accord ? Comment ça échappé à la sanction ? C’est plutôt un accord entre Ultrech et l’UEFA ? Et pareil c’est l’UEFA qui devrait échapper à une sanction

Fiasco de l’OM, il désigne les six coupables

À jamais les 1er éliminés Français en poule de ce nouveau format de LDC

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

toi tu es un fou mdr compare le comparable si de zerbi n'a pas de gros club c'est pas pour rien

OM : Les Marseillais réclament la démission de De Zerbi

sa defense a 3 ou il ne gagne pas un match les matchs ou il gagne c'est defense a 4

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

