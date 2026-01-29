OM : Alerte rouge, MU fonce sur De Zerbi

L'élimination de l'OM en Ligue des champions a considérablement fragilisé la position de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen. Une aubaine pour Manchester United qui a fait du technicien italien l'une de ses priorités.

La défaite face à Bruges (3-0) lors de la dernière journée de Ligue des champions et des circonstances surprenantes ont eu raison de l'avenir européen de l'Olympique de Marseille. Cette élimination a provoqué la colère de Medhi Benatia, lequel n'a pas caché sa déception en zone mixte après la rencontre. De fait, la position de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen s'est largement fragilisée . Une situation qui fait les affaires… de Manchester United.

Après le licenciement de Ruben Amorim en début de mois, les Red Devils ont confié le poste d'entraineur à Michael Carrick, mais avec l'ambition de le remplacer une fois la saison terminée. Et Roberto De Zerbi fait justement partie des coachs pistés par la direction mancunienne.

Roberto De Zerbi viré, MU en profite

Très récemment, les nouvelles concernant l'avenir de Roberto De Zerbi à la tête de l'effectif marseillais sont tombées, et elles ne sont clairement pas bonnes. Alors que RMC Sport affirme que l'Italien est « en grand danger » et que son avenir à l'OM « ne tient qu'à un fil », TEAMtalk indique de son côté que Manchester United est en alerte maximale. La perspective de voir l'une de ses priorités pour la saison prochaine être débarquée aussi rapidement avant l'été est une aubaine pour les Red Devils. Ces derniers savent d'ailleurs que leur intérêt est réciproque, puisque le même média britannique affirmait il y a plusieurs jours que Roberto De Zerbi souhaitait entrainer Manchester United la saison prochaine.

En attendant, Michael Carrick remplit parfaitement son rôle, lui qui a permis à son équipe de remporter deux matchs précieux face à Manchester City puis à Arsenal. Reste à savoir si INEOS sera quand même tenté à l'idée de confier le poste à un nouvel entraineur ou si les performances de Carrick à la tête de l'équipe lui permettront de rester au-delà de cette saison. Pour Roberto De Zerbi, en tout cas, ça s'agite beaucoup.