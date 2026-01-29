ICONSPORT_283669_0067

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

OL29 janv. , 22:55
parAlexis Rose
3
8e et dernière journée de l'Europa League :
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - PAOK Salonique : 4-2.
Buts : Himbert (34e), Merah (55e), Karabec (87e), Gomes Rodriguez (90e+3) pour l’OL ; Giakoumakis (20e), Souhaliho Meïté (69e) pour le PAOK.
Expulsion : Konstantelias (41e) pour le PAOK.
L’Olympique Lyonnais a pu compter sur sa jeunesse, avec des buts d’Himbert, Merah et Gomes Rodriguez, pour dominer le PAOK Salonique (4-2) et valider sa première place en Europa League.
Remplie d’émotion, suite à la mort de sept supporters du PAOK sur le trajet de Lyon, la rencontre débutait mal pour l’OL puisque Salonique ouvrait la marque par l’intermédiaire de Giakoumakis. L’attaquant grec profitait d’une mauvaise déviation de la tête de De Carvalho sur un corner pour fusiller Deschamps à bout portant (0-1 à la 20e). Mais Lyon ne tremblait pas trop longtemps, puisque le jeune Himbert égalisait en marquant son premier but chez les pros après avoir fixé trois joueurs du PAOK sur une passe de Moreira (1-1 à la 33e). En fin de première période, Konstantelias était expulsé pour un deuxième carton jaune après un tacle à retardement sur De Carvalho (41e).

Lire aussi

Pas besoin d'Endrick en Europa League, l'OL a Rémi HimbertPas besoin d'Endrick en Europa League, l'OL a Rémi Himbert
En supériorité numérique, Lyon faisait vite la différence avec Merah, qui plantait lui aussi son premier but en Rouge et Bleu d’un intérieur du droit après une autre passe de Moreira (2-1 à la 55e). Mais Souhaliho Meïté remettait les équipes à égalité après l’heure de jeu de la tête sur corner (2-2 à la 67e). En fin de match, l’arbitre offrait un penalty après consultation de la VAR pour une faute sur Himbert (81e), mais Karabec se manquait en trouvant la transversale (83e). Quelques instants plus tard, l'international tchèque se rachetait en délivrant le Groupama Stadium pour conclure en beauté le joli festival du jeune Hamdani (3-2 à la 88e). Dans le temps additionnel, Gomes Rodriguez participait aussi à la fête en marquant aussi son premier but (4-2 à la 90e+3).
Grâce à cette nouvelle victoire (4-2), la neuvième de suite toutes compétitions confondues, l’OL de Paulo Fonseca termine premier de la phase régulière de l’Europa League avec ses 21 points et une meilleure différence de buts qu'Aston Villa.
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

