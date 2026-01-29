EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

8e et dernière journée de l'Europa League :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - PAOK Salonique : 4-2.

Buts : Himbert (34e), Merah (55e), Karabec (87e), Gomes Rodriguez (90e+3) pour l’OL ; Giakoumakis (20e), Souhaliho Meïté (69e) pour le PAOK.

Expulsion : Konstantelias (41e) pour le PAOK.

L’Olympique Lyonnais a pu compter sur sa jeunesse, avec des buts d’Himbert, Merah et Gomes Rodriguez, pour dominer le PAOK Salonique (4-2) et valider sa première place en Europa League.

Remplie d’émotion, suite à la mort de sept supporters du PAOK sur le trajet de Lyon, la rencontre débutait mal pour l’OL puisque Salonique ouvrait la marque par l’intermédiaire de Giakoumakis. L’attaquant grec profitait d’une mauvaise déviation de la tête de De Carvalho sur un corner pour fusiller Deschamps à bout portant (0-1 à la 20e). Mais Lyon ne tremblait pas trop longtemps, puisque le jeune Himbert égalisait en marquant son premier but chez les pros après avoir fixé trois joueurs du PAOK sur une passe de Moreira (1-1 à la 33e). En fin de première période, Konstantelias était expulsé pour un deuxième carton jaune après un tacle à retardement sur De Carvalho (41e).

En supériorité numérique, Lyon faisait vite la différence avec Merah, qui plantait lui aussi son premier but en Rouge et Bleu d’un intérieur du droit après une autre passe de Moreira (2-1 à la 55e). Mais Souhaliho Meïté remettait les équipes à égalité après l’heure de jeu de la tête sur corner (2-2 à la 67e). En fin de match, l’arbitre offrait un penalty après consultation de la VAR pour une faute sur Himbert (81e), mais Karabec se manquait en trouvant la transversale (83e). Quelques instants plus tard, l'international tchèque se rachetait en délivrant le Groupama Stadium pour conclure en beauté le joli festival du jeune Hamdani (3-2 à la 88e). Dans le temps additionnel, Gomes Rodriguez participait aussi à la fête en marquant aussi son premier but (4-2 à la 90e+3).

Grâce à cette nouvelle victoire (4-2), la neuvième de suite toutes compétitions confondues, l’OL de Paulo Fonseca termine premier de la phase régulière de l’Europa League avec ses 21 points et une meilleure différence de buts qu'Aston Villa.