Sterling pour zéro euro en janvier, 7 clubs se renseignent

Libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea d'un commun accord avec le club londonien, Raheem Sterling a l'occasion d'enfin relancer une carrière qui stagne. Intéressés, sept clubs d'envergure européenne sont à l'affût pour le signer.
La descente aux enfers de Raheem Sterling a peut-être une fin. L'été dernier, l'ancien joueur phare de Manchester City était placé dans un loft, méthode devenue habituelle pour les clubs afin de pousser des indésirables vers la sortie, car Chelsea ne comptait pas sur lui. Pire, il a fini par se retrouver complètement à l'écart et s'entraînait parfois tout seul au centre d'entrainement des Blues, de nuit.
Malgré cette situation, il n'a pas pu trouver de point de rebond et n'a jamais été réintégré à l'effectif, alors que son dernier match professionnel remonte au 25 mai 2025. Désormais libéré de son contrat avec Chelsea suite à un accord commun officialisé ce mercredi, Raheem Sterling a une belle poignée de gros clubs qui s'intéressent à lui.

Raheem Sterling a du très lourd qui s'offre à lui

Si l'on en croit les informations de Kaveh Solhekol, journaliste influent de Sky Sports, les représentants de Raheem Sterling font tout leur possible pour lui trouver rapidement une porte de sortie. Et pas n'importe laquelle. On apprend en ce sens que des discussions ont déjà lieu avec sept clubs participant à la Ligue des champions. Une preuve, s'il en fallait, que son talent n'est pas perdu et qu'il continue d'intéresser les plus gros clubs européens. Impatient de retrouver le haut niveau, il ne lui manque qu'à retrouver le rythme de la compétition.
Depuis l'annonce de la rupture de son contrat avec Chelsea, Raheem Sterling a déjà fait l'objet d'un très grand nombre de rumeurs au sujet de l'identité de son futur club. La presse étrangère évoque notamment des écuries prestigieuses comme Tottenham, l'AS Roma, Naples ou la Real Sociedad. Mais aussi en Premier League avec Arsenal ou West Ham.
0
Derniers commentaires

Le Barça défend le PSG et méprise Dro Fernandez

Exactement, je suis supporter parisien, mais en toute objectivité, ça aurait mieux pour le joueur de rester à Barcelone... Pas sûr qu'il aie une bonne mentalité...

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

Espèce de mange merde traumatisé fini a la pisse

EL : La jeunesse au pouvoir, l’OL termine premier !

Rigole pas trop fort non plus hein , vous êtes bancales et on pourrais rire nous aussi dans quelques semaines 😁tu connais on a honte de rien nous on s’en Ballek 🤣😂

L'OL veut garder Endrick, le Real téléphone à Fonseca

Nwaneri est déjà dans l’euro star je crois il doit déjà regretter le pauvre

LdC : Comment suivre le tirage au sort des barrages gratuitement ?

Et le tirage de l’EL c’est quand ?

