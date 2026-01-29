Sterling pour zéro euro en janvier, 7 clubs se renseignent

Libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea d'un commun accord avec le club londonien, Raheem Sterling a l'occasion d'enfin relancer une carrière qui stagne. Intéressés, sept clubs d'envergure européenne sont à l'affût pour le signer.

La descente aux enfers de Raheem Sterling a peut-être une fin. L'été dernier, l'ancien joueur phare de Manchester City était placé dans un loft, méthode devenue habituelle pour les clubs afin de pousser des indésirables vers la sortie , car Chelsea ne comptait pas sur lui. Pire, il a fini par se retrouver complètement à l'écart et s'entraînait parfois tout seul au centre d'entrainement des Blues, de nuit.

Malgré cette situation, il n'a pas pu trouver de point de rebond et n'a jamais été réintégré à l'effectif, alors que son dernier match professionnel remonte au 25 mai 2025. Désormais libéré de son contrat avec Chelsea suite à un accord commun officialisé ce mercredi, Raheem Sterling a une belle poignée de gros clubs qui s'intéressent à lui.

Raheem Sterling a du très lourd qui s'offre à lui

Si l'on en croit les informations de Kaveh Solhekol, journaliste influent de Sky Sports, les représentants de Raheem Sterling font tout leur possible pour lui trouver rapidement une porte de sortie. Et pas n'importe laquelle. On apprend en ce sens que des discussions ont déjà lieu avec sept clubs participant à la Ligue des champions. Une preuve, s'il en fallait, que son talent n'est pas perdu et qu'il continue d'intéresser les plus gros clubs européens. Impatient de retrouver le haut niveau, il ne lui manque qu'à retrouver le rythme de la compétition.