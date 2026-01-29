Sterling pour zéro euro en janvier, 7 clubs se renseignent

Exactement, je suis supporter parisien, mais en toute objectivité, ça aurait mieux pour le joueur de rester à Barcelone... Pas sûr qu'il aie une bonne mentalité...
Espèce de mange merde traumatisé fini a la pisse
Rigole pas trop fort non plus hein , vous êtes bancales et on pourrais rire nous aussi dans quelques semaines 😁tu connais on a honte de rien nous on s’en Ballek 🤣😂
Nwaneri est déjà dans l’euro star je crois il doit déjà regretter le pauvre
Et le tirage de l’EL c’est quand ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
Raheem Sterling’s representatives are in talks today with seven Champions League level clubs who want to sign him. He is fit and keen to start playing again at the highest possible level as soon as possible. All he is lacking is match fitness.