OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

OM22 sept. , 14:30
parClaude Dautel
Suite à la décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône de reporter le match OM-PSG, la LFP avait proposé la date de mardi soir pour faire jouer la rencontre. Mais Pablo Longoria a menacé la Ligue d'un recours. 
Personne ne peut contester que la décision prise par l'administration de ne pas faire joueur le match de la 5e journée de Ligue 1 entre Marseille et Paris était la bonne. Car au moment où devait se jouer la rencontre, c'est un énorme déluge qui tombait sur la région. Mais visiblement, dans les coulisses, cela a secoué très fort. Du côté des dirigeants marseillais, on a rapidement compris que la LFP aurait préféré qu'une autre date que le lundi soir soit choisie, sachant que la cérémonie du Ballon d'Or avait lieu en même temps que ce choc de la Ligue 1.
Et si le PSG avait proposé des horaires folkloriques ce lundi, la Ligue de Football Professionnel suggérait de faire disputer cette rencontre mardi soir, ce qui ne permettait pas au Paris SG de récupérer ses joueurs blessés. Mais du côté de l'OM, qui pense que cette fois Marseille pourrait enfin battre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, on est monté dans les tours.

OM-PSG, un report qui a fait des vagues

Cette fois, Pablo Longoria a gardé ses nerfs, mais a sorti le règlement de la Ligue 1 qui prévoit que dans ce cas, le match devait se jouer le lendemain du report et pas à une autre date. Même si dans le passé, ce règlement n'avait pas toujours été respecté, le dimanche 28 octobre 2012, le match OM-OL avait ainsi été reporté en raison d'une tempête, et n'avait pas été décalé au lendemain en raison de rencontres de Coupe de la Ligue, mais deux mois plus tard.
Quoi qu'il en soit, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont répondu dimanche à la LFP qui si la date de mardi était choisie pour ce OM-PSG qu'ils ne laisseraient pas les choses se faire. « L’OM a même menacé d'engager une procédure si un autre jour était choisi pour le match », précisent Etienne Moatti et Matthieu Grégoire, deux journalistes de L'Equipe.  
Une menace prise au sérieux par la Ligue de Football Professionnel, qui a bien compris que l'Olympique de Marseille ne lâcherait rien dans ce dossier, histoire aussi de prouver à ses supporters que l'institution se voulait forte et que l'OM était candidat au titre contre le PSG. 

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

On prêche que dalle on a rien demandé nous... que ce soit hier ou aujourd'hui ca change rien.. les 4 blessés d'hier sont toujours blessé aujourd'hui... hier ou aujourd'hui cest pareil on a rien demandé nous on a rien a precher.. probleme exclusif au PSG pas le nôtre...

OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

Ca va etre une boucherie , 0-6 je les sent super motivés

OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

Je viens de voir leurs equipe probable ca va ils pleurent pour rien ils leurs manque 4 joueurs... joao neves, démbele, et barcola.. si ils ont absolument besoin de ca pour nous battre... dites donc..

Le PSG revient à Marseille, le groupe révélé

Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha ne seront donc pas Ballon d'Or. Les joueurs les plus dangereux du PSG (Neves et Barcola, les deux meilleurs buteurs actuels du club, Dembélé, qui est le grand favoris du Ballon d'Or, Doué, le double buteur de la finale de la dernière LdC, ect.) seront absents de ce "Classique", alors si les marseillais perdent à domicile, ce serait une humiliation totale ! 😁

ASSE : Stassin « harcelé », son père lâche une bombe

Voici un mois d'article de Foot01 sur Stassin...heureusement qu'il est là^^ Un mois d'articles tous plus vides les uns que les autres. ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser ASSE : Paris lâche plus de 25ME pour Stassin ASSE : Stassin fait éclater la vérité sur son avenir ASSE : Lucas Stassin, le dossier va devenir fou L’ASSE secoue Lucas Stassin ASSE : Al-Hilal fonce sur Stassin avec une offre incroyable ASSE : L'Arabie Saoudite se jette sur Stassin ! ASSE: 42 ME pour Stassin, l'ASSE sidère le Paris FC ASSE : Lucas Stassin reste à Saint-Etienne ASSE : Le Paris FC propose 29ME pour Stassin ASSE : Au tour de Paris de vouloir acheter Stassin ASSE : Stassin et Davitashvili ont des comptes à rendre ASSE : Stassin contacté par un club de Premier League L’ASSE craint un énorme assaut allemand sur Stassin ASSE : Davitashvili et Stassin vendus pour une offre folle ASSE : Saint-Etienne montre la porte à Stassin

Loading