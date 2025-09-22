OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

On prêche que dalle on a rien demandé nous... que ce soit hier ou aujourd'hui ca change rien.. les 4 blessés d'hier sont toujours blessé aujourd'hui... hier ou aujourd'hui cest pareil on a rien demandé nous on a rien a precher.. probleme exclusif au PSG pas le nôtre...
Ca va etre une boucherie , 0-6 je les sent super motivés
Je viens de voir leurs equipe probable ca va ils pleurent pour rien ils leurs manque 4 joueurs... joao neves, démbele, et barcola.. si ils ont absolument besoin de ca pour nous battre... dites donc..
Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha ne seront donc pas Ballon d'Or. Les joueurs les plus dangereux du PSG (Neves et Barcola, les deux meilleurs buteurs actuels du club, Dembélé, qui est le grand favoris du Ballon d'Or, Doué, le double buteur de la finale de la dernière LdC, ect.) seront absents de ce "Classique", alors si les marseillais perdent à domicile, ce serait une humiliation totale ! 😁
Voici un mois d'article de Foot01 sur Stassin...heureusement qu'il est là^^ Un mois d'articles tous plus vides les uns que les autres. ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser ASSE : Paris lâche plus de 25ME pour Stassin ASSE : Stassin fait éclater la vérité sur son avenir ASSE : Lucas Stassin, le dossier va devenir fou L’ASSE secoue Lucas Stassin ASSE : Al-Hilal fonce sur Stassin avec une offre incroyable ASSE : L'Arabie Saoudite se jette sur Stassin ! ASSE: 42 ME pour Stassin, l'ASSE sidère le Paris FC ASSE : Lucas Stassin reste à Saint-Etienne ASSE : Le Paris FC propose 29ME pour Stassin ASSE : Au tour de Paris de vouloir acheter Stassin ASSE : Stassin et Davitashvili ont des comptes à rendre ASSE : Stassin contacté par un club de Premier League L’ASSE craint un énorme assaut allemand sur Stassin ASSE : Davitashvili et Stassin vendus pour une offre folle ASSE : Saint-Etienne montre la porte à Stassin
