OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

Suite à la décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône de reporter le match OM-PSG, la LFP avait proposé la date de mardi soir pour faire jouer la rencontre. Mais Pablo Longoria a menacé la Ligue d'un recours.

Personne ne peut contester que la décision prise par l'administration de ne pas faire joueur le match de la 5e journée de Ligue 1 entre Marseille et Paris était la bonne. Car au moment où devait se jouer la rencontre, c'est un énorme déluge qui tombait sur la région. Mais visiblement, dans les coulisses, cela a secoué très fort. Du côté des dirigeants marseillais, on a rapidement compris que la LFP aurait préféré qu'une autre date que le lundi soir soit choisie, sachant que l a cérémonie du Ballon d'Or avait lieu en même temps que ce choc de la Ligue 1.

Et si le PSG avait proposé des horaires folkloriques ce lundi, la Ligue de Football Professionnel suggérait de faire disputer cette rencontre mardi soir, ce qui ne permettait pas au Paris SG de récupérer ses joueurs blessés. Mais du côté de l'OM, qui pense que cette fois Marseille pourrait enfin battre le Paris Saint-Germain en Ligue 1, on est monté dans les tours.

OM-PSG, un report qui a fait des vagues

Cette fois, Pablo Longoria a gardé ses nerfs, mais a sorti le règlement de la Ligue 1 qui prévoit que dans ce cas, le match devait se jouer le lendemain du report et pas à une autre date. Même si dans le passé, ce règlement n'avait pas toujours été respecté, le dimanche 28 octobre 2012, le match OM-OL avait ainsi été reporté en raison d'une tempête, et n'avait pas été décalé au lendemain en raison de rencontres de Coupe de la Ligue, mais deux mois plus tard.

Quoi qu'il en soit, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont répondu dimanche à la LFP qui si la date de mardi était choisie pour ce OM-PSG qu'ils ne laisseraient pas les choses se faire. « L’OM a même menacé d'engager une procédure si un autre jour était choisi pour le match », précisent Etienne Moatti et Matthieu Grégoire, deux journalistes de L'Equipe.

Une menace prise au sérieux par la Ligue de Football Professionnel, qui a bien compris que l'Olympique de Marseille ne lâcherait rien dans ce dossier, histoire aussi de prouver à ses supporters que l'institution se voulait forte et que l'OM était candidat au titre contre le PSG.