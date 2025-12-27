PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

Le PSG pourrait perdre certains joueurs cet hiver sur le marché des transferts, et Gonçalo Ramos est concerné.

Le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de bouleverser son effectif lors du mercato hivernal. Le club de la capitale pourrait toutefois se montrer opportuniste si de belles occasions se présentent. Luis Enrique n’envisage des arrivées qu’en cas de départs. Dans cette optique, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG . Le Portugais dispose d’un temps de jeu limité depuis le début de la saison. S’il se dit heureux à Paris, il pourrait néanmoins être tenté par une nouvelle aventure en Premier League.

Gonçalo Ramos, Liverpool a une idée

Selon les informations de CaughtOffside, Gonçalo Ramos est en effet annoncé du côté de Liverpool. Les Reds sont à la recherche d’un nouvel attaquant depuis la blessure de longue durée d’Alexander Isak. L’idée serait de se faire prêter Gonçalo Ramos jusqu’à la fin de la saison. Un autre joueur du PSG intéresserait également le club de la Mersey : Bradley Barcola. Toutefois, une arrivée de l’ancien Lyonnais à Liverpool en cours de saison paraît presque impossible. À noter que parmi les autres profils étudiés par les Reds figurent Ivan Toney, Rodrygo ou encore Dušan Vlahović.

Un départ de Gonçalo Ramos du PSG en cours de saison pourrait avoir des conséquences sur la suite de l’exercice pour les champions d’Europe, puisqu’un nouvel attaquant pourrait alors être recruté en contrepartie. Reste à voir comment la situation évoluera, d’autant que les dirigeants parisiens apprécient fortement l’état d’esprit et l’investissement de l’attaquant portugais. L’ancien joueur de Benfica souhaite avant tout prendre du plaisir, à quelques mois seulement de la Coupe du monde 2026 avec le Portugal.

En attendant d’en savoir plus, le PSG espère débuter l’année 2026 de la meilleure des manières. Un Trophée des champions face à l’OM sera notamment à aller chercher. Tout porte à croire que Gonçalo Ramos aura une carte à jouer s’il n’a pas quitté le club d’ici là.