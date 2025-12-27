L'OM vise une énorme surprise au Portugal

L'OM ne restera pas inactif lors du marché hivernal des transferts et c'est dans ce cadre que Marseille s'intéresse de près à un joueur de Rio Ave.

Goal, l'OM suit André Luiz, l'ailier droit de 23 ans qui évolue sous le maillot du club portugais d'Ave Rio. Formé à Flamengo, le joueur brésilien a rejoint Rio Ave au L'Olympique de Marseille a une puissance offensive déjà impressionnante, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia ont l'intention d'offrir encore plus de choix à Roberto De Zerbi. C'est dans ce cadre que, selon, l'OM suit André Luiz, l'ailier droit de 23 ans qui évolue sous le maillot du club portugais d'Ave Rio. Formé à Flamengo, le joueur brésilien a rejoint Rio Ave au mercato d'hiver 2025. Titulaire indiscutable cette saison, puisqu'il n'a raté aucun match, André Luiz a déjà marqué cinq buts et réalisé six passes décisives. De quoi forcément lui valoir l'intérêt de plusieurs clubs, et notamment de Marseille.

L'OM a vu les stats d'André Luiz

Notre confrère précise que, selon ses sources, Roberto De Zerbi a d'ores et déjà validé cette piste. Pour concrétiser cet intérêt, l'Olympique de Marseille a déjà contacté les dirigeants de Rio Ave, club qui appartient à Evangelos Marinakis. Le sulfureux propriétaire du club portugais, qui possède également Nottingham Forest et l'Olympiakos, est bien évidemment informé du souhait de l'OM de faire signer André Luiz en janvier. Mais, si Marinakis n'avait pas pour intention de vendre l'ailier brésilien, le fait que Marseille, mais également Leverkusen, entrent dans la danse, peut le faire changer radicalement d'avis.

De son côté, l'Olympique de Marseille maintient la pression et ne rate aucune occasion de superviser André Luiz. Ce dernier, dont la valeur a doublé en moins d'un an, pourrait rejoindre le club phocéen pour 4 millions d'euros. Un prix tout à fait abordable pour l'OM, qui essaiera probablement de se faire prêter l'attaquant de 23 ans avec une option d'achat. Pablo Longoria et Medhi Benatia suivent l'exemple du PSG, qui a démontré que du côté du Portugal on pouvait dénicher de vrais talents.