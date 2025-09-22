OM-PSG reporté, Marseille refuse quatre solutions

Le règlement a été appliqué à la lettre par la LFP pour le report du choc OM-PSG, qui se disputera ce lundi à 20 heures malgré la tenue de la cérémonie du Ballon d’Or au même moment.

La météo infernale qui a touché Marseille dimanche soir a obligé les autorités à prendre une décision lourde de conséquences, à savoir le report du match entre l’OM et le PSG . Pour les dirigeants olympiens, il n’a jamais été question d’envisager un report du match au-delà de lundi alors que le règlement prévoit dans ce genre de cas que la rencontre reportée se dispute le lendemain si les conditions le permettent. Cérémonie du Ballon d’Or oblige, le Paris Saint-Germain de son côté fait le maximum pour décaler la rencontre.

Mais comme le révèle L’Equipe dans son édition du jour, les quatre solutions trouvées par le PSG pour jouer ce Classique sans pour autant rater la cérémonie du Ballon d’Or ont toutes été refusées. La première était de jouer mardi, inacceptable pour l’OM qui rejoue dès vendredi en Ligue 1 sur la pelouse de Strasbourg. La solution du lundi après-midi a également été évoquée par le PSG mais là encore, Pablo Longoria s’y est fermement opposé, considérant qu’il était inacceptable de priver les spectateurs d’un tel choc en programmant le match en journée en pleine semaine.

Dans la journée de dimanche, les dirigeants parisiens ont également soumis à ceux de l’OM l’éventualité de jouer dimanche après-midi, avant que l’orage s’abatte sur Marseille. Mais là encore, la solution n’était pas viable aux yeux des décideurs olympiens en raison des contraintes liées au stade, aux spectateurs et au diffuseur. Enfin, l’état-major du PSG a tenté une dernière carte avec l’idée de jouer le match en décembre, sur la première date disponible dans une semaine sans Ligue des Champions ni trêve internationale.

Mais là encore, c’était peine perdue pour le club de la capitale, qui a rapidement compris que l’OM n’accepterait aucune solution alternative, le club phocéen poussant pour que le règlement soit appliqué avec un match joué le lendemain en soirée. C’est donc ce lundi à 20 heures, en pleine cérémonie du Ballon d’Or, que se disputera le choc de la 5e journée de Ligue 1 au Vélodrome sous une météo bien plus clémente que la veille.