Orange Vélodrome

OM-PSG reporté, Marseille refuse quatre solutions

Ligue 122 sept. , 9:30
parCorentin Facy
Le règlement a été appliqué à la lettre par la LFP pour le report du choc OM-PSG, qui se disputera ce lundi à 20 heures malgré la tenue de la cérémonie du Ballon d’Or au même moment.
La météo infernale qui a touché Marseille dimanche soir a obligé les autorités à prendre une décision lourde de conséquences, à savoir le report du match entre l’OM et le PSG. Pour les dirigeants olympiens, il n’a jamais été question d’envisager un report du match au-delà de lundi alors que le règlement prévoit dans ce genre de cas que la rencontre reportée se dispute le lendemain si les conditions le permettent. Cérémonie du Ballon d’Or oblige, le Paris Saint-Germain de son côté fait le maximum pour décaler la rencontre.
Mais comme le révèle L’Equipe dans son édition du jour, les quatre solutions trouvées par le PSG pour jouer ce Classique sans pour autant rater la cérémonie du Ballon d’Or ont toutes été refusées. La première était de jouer mardi, inacceptable pour l’OM qui rejoue dès vendredi en Ligue 1 sur la pelouse de Strasbourg. La solution du lundi après-midi a également été évoquée par le PSG mais là encore, Pablo Longoria s’y est fermement opposé, considérant qu’il était inacceptable de priver les spectateurs d’un tel choc en programmant le match en journée en pleine semaine.

Dans la journée de dimanche, les dirigeants parisiens ont également soumis à ceux de l’OM l’éventualité de jouer dimanche après-midi, avant que l’orage s’abatte sur Marseille. Mais là encore, la solution n’était pas viable aux yeux des décideurs olympiens en raison des contraintes liées au stade, aux spectateurs et au diffuseur.  Enfin, l’état-major du PSG a tenté une dernière carte avec l’idée de jouer le match en décembre, sur la première date disponible dans une semaine sans Ligue des Champions ni trêve internationale.
Mais là encore, c’était peine perdue pour le club de la capitale, qui a rapidement compris que l’OM n’accepterait aucune solution alternative, le club phocéen poussant pour que le règlement soit appliqué avec un match joué le lendemain en soirée. C’est donc ce lundi à 20 heures, en pleine cérémonie du Ballon d’Or, que se disputera le choc de la 5e journée de Ligue 1 au Vélodrome sous une météo bien plus clémente que la veille. 

Ligue 1

22 septembre 2025 à 20:00
Olympique Marseille
20:00
Paris Saint Germain
Derniers commentaires

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

est ce si choquant? y'a qu'en france qu'on voit ce communautarisme systématique, ça lasse les gens.

PSG : Vinicius s'embrouille au Real, Al-Khelaïfi adore ça

Incompatible avec le jeu de LE , des pseudos vedettes on en a eu de trop , la LA vedette c'est l'équipe .

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

J'avoue que proposer 15h c'est vraiment se foutre de la gueule des marseillais 🤣 Bon ok le PSG se fout du classique versus le Ballon d'Or ce que je peux tout a fait comprendre, mais quand même les gars, respectez un peu les marseillais car là ça se voit trop que vous avez rien a foutre de leur club 🤣

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

Deja parce que la cérémonie du ballon d'or est mondiale (350 millions d'audience l'an dernier) ... Le PSG est dans son droit de proposer et l'OM dans le sien de refuser ... A croire que c'est trop dur de comprendre sur le vieux port qu'on puisse proposer... Le PSG n'a rien imposé... Alors oui pour le PSG, le classique est bien moins important que la victoire au Ballon d'Or... Et ils ont 100 fois raison car le PSG est une marque mondiale et le classique qu'ils ont remportés 22 fois lors des 25 derniers, bah... Ça ne pèse pas lourd en face et ils ont raison. Le PSG ne raisonne pas niveau L1 mais niveau mondial, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont continuer à grandir et remporter des trophées donc MERCI PARIS !!!!

L'OM a recruté le nouveau Lacazette

En meme temps c'est difficile d'être en confiance quand tu joue quasiment pas..... Faut arreter la comparaison des joueurs, Lacazette n'a rien a voir avec Gouiri, ils n'ont pas les mêmes qualités, pas le meme gabari, pas le meme profil d'attaquant. Lacazette c'est Lacazette, Gouiri c'est Gouiri. Point De nos jours on veux tout comparer a tout....ce fleau.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

