Ballon d'Or ou OM-PSG : Les Ultras parisiens donnent rendez-vous !

Interdits de déplacement au Vélodrome, et pas invités à la cérémonie du Ballon d'Or, les supporters du PSG se donnent rendez-vous ce lundi soir dans la capitale.

Les autorités n'avaient pas autorisé le déplacement des supporters parisiens dimanche soir à Marseille, et ils ne l'ont évidemment pas plus autorisé pour le match de lundi soir. Pour le Collectif Ultras Paris, entre cette affiche reportée entre l'OM et le PSG et la cérémonie du Ballon d'Or qui pourrait couronner Ousmane Dembélé , le cœur balance. Mais à en croire Arthur Perrot, journaliste à RMC, il a finalement été décidé de prévoir un rendez-vous devant le théâtre du Châtelet où a lieu la cérémonie du Ballon d'Or. Le CUP se réunira à 20 heures pour regarder le match OM-PSG, puis tout le monde se rendra dans le coeur de la capitale pour éventuellement fêter le trophée d'Ousmane Dembélé.

« Les ultras parisiens vont tous se retrouver devant le théâtre du châtelet où a lieu le Ballon d’Or, après avoir visionné le match ensemble. Ils pourraient être plusieurs centaines sur place », précise le journaliste. À voir si la préfecture de police de Paris va autoriser ce rassemblement, sachant que cela a parfois donné lieu à des débordements, non pas de la part de supporters de PSG, mais de voyous qui en ont profité pour provoquer des scènes de chaos. En tout cas, le CUP espère que ce lundi sera jour de fête pour Paris, alors que le club sera coupé en deux entre Marseille et Paris.