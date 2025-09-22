ICONSPORT_261430_0178
supporters PSG

Ballon d'Or ou OM-PSG : Les Ultras parisiens donnent rendez-vous !

PSG22 sept. , 10:40
parClaude Dautel
Interdits de déplacement au Vélodrome, et pas invités à la cérémonie du Ballon d'Or, les supporters du PSG se donnent rendez-vous ce lundi soir dans la capitale.
Les autorités n'avaient pas autorisé le déplacement des supporters parisiens dimanche soir à Marseille, et ils ne l'ont évidemment pas plus autorisé pour le match de lundi soir. Pour le Collectif Ultras Paris, entre cette affiche reportée entre l'OM et le PSG et la cérémonie du Ballon d'Or qui pourrait couronner Ousmane Dembélé, le cœur balance. Mais à en croire Arthur Perrot, journaliste à RMC, il a finalement été décidé de prévoir un rendez-vous devant le théâtre du Châtelet où a lieu la cérémonie du Ballon d'Or. Le CUP se réunira à 20 heures pour regarder le match OM-PSG, puis tout le monde se rendra dans le coeur de la capitale pour éventuellement fêter le trophée d'Ousmane Dembélé.
« Les ultras parisiens vont tous se retrouver devant le théâtre du châtelet où a lieu le Ballon d’Or, après avoir visionné le match ensemble. Ils pourraient être plusieurs centaines sur place », précise le journaliste. À voir si la préfecture de police de Paris va autoriser ce rassemblement, sachant que cela a parfois donné lieu à des débordements, non pas de la part de supporters de PSG, mais de voyous qui en ont profité pour provoquer des scènes de chaos. En tout cas, le CUP espère que ce lundi sera jour de fête pour Paris, alors que le club sera coupé en deux entre Marseille et Paris.
Derniers commentaires

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

est ce si choquant? y'a qu'en france qu'on voit ce communautarisme systématique, ça lasse les gens.

PSG : Vinicius s'embrouille au Real, Al-Khelaïfi adore ça

Incompatible avec le jeu de LE , des pseudos vedettes on en a eu de trop , la LA vedette c'est l'équipe .

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

J'avoue que proposer 15h c'est vraiment se foutre de la gueule des marseillais 🤣 Bon ok le PSG se fout du classique versus le Ballon d'Or ce que je peux tout a fait comprendre, mais quand même les gars, respectez un peu les marseillais car là ça se voit trop que vous avez rien a foutre de leur club 🤣

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

Deja parce que la cérémonie du ballon d'or est mondiale (350 millions d'audience l'an dernier) ... Le PSG est dans son droit de proposer et l'OM dans le sien de refuser ... A croire que c'est trop dur de comprendre sur le vieux port qu'on puisse proposer... Le PSG n'a rien imposé... Alors oui pour le PSG, le classique est bien moins important que la victoire au Ballon d'Or... Et ils ont 100 fois raison car le PSG est une marque mondiale et le classique qu'ils ont remportés 22 fois lors des 25 derniers, bah... Ça ne pèse pas lourd en face et ils ont raison. Le PSG ne raisonne pas niveau L1 mais niveau mondial, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont continuer à grandir et remporter des trophées donc MERCI PARIS !!!!

L'OM a recruté le nouveau Lacazette

En meme temps c'est difficile d'être en confiance quand tu joue quasiment pas..... Faut arreter la comparaison des joueurs, Lacazette n'a rien a voir avec Gouiri, ils n'ont pas les mêmes qualités, pas le meme gabari, pas le meme profil d'attaquant. Lacazette c'est Lacazette, Gouiri c'est Gouiri. Point De nos jours on veux tout comparer a tout....ce fleau.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

