Ballon d'Or ou OM-PSG : Les Ultras parisiens donnent rendez-vous !

est ce si choquant? y'a qu'en france qu'on voit ce communautarisme systématique, ça lasse les gens.
Incompatible avec le jeu de LE , des pseudos vedettes on en a eu de trop , la LA vedette c'est l'équipe .
J'avoue que proposer 15h c'est vraiment se foutre de la gueule des marseillais 🤣 Bon ok le PSG se fout du classique versus le Ballon d'Or ce que je peux tout a fait comprendre, mais quand même les gars, respectez un peu les marseillais car là ça se voit trop que vous avez rien a foutre de leur club 🤣
Deja parce que la cérémonie du ballon d'or est mondiale (350 millions d'audience l'an dernier) ... Le PSG est dans son droit de proposer et l'OM dans le sien de refuser ... A croire que c'est trop dur de comprendre sur le vieux port qu'on puisse proposer... Le PSG n'a rien imposé... Alors oui pour le PSG, le classique est bien moins important que la victoire au Ballon d'Or... Et ils ont 100 fois raison car le PSG est une marque mondiale et le classique qu'ils ont remportés 22 fois lors des 25 derniers, bah... Ça ne pèse pas lourd en face et ils ont raison. Le PSG ne raisonne pas niveau L1 mais niveau mondial, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont continuer à grandir et remporter des trophées donc MERCI PARIS !!!!
En meme temps c'est difficile d'être en confiance quand tu joue quasiment pas..... Faut arreter la comparaison des joueurs, Lacazette n'a rien a voir avec Gouiri, ils n'ont pas les mêmes qualités, pas le meme gabari, pas le meme profil d'attaquant. Lacazette c'est Lacazette, Gouiri c'est Gouiri. Point De nos jours on veux tout comparer a tout....ce fleau.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
🔴🔵 INFO @RMCsport : les ultras parisiens vont tous se retrouver devant le théâtre du châtelet où a lieu le Ballon d’Or, après avoir visionné le match ensemble. Ils pourraient être plusieurs centaines sur place. #RMCLive #OMPSG #BallonDor