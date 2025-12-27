L'OL et le Paris FC en guerre pour Disasi

L’OL compte se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. Axel Disasi plaît beaucoup à la cellule de recrutement des Gones.

L’Olympique Lyonnais a récemment annoncé la signature en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Une sacrée pioche pour les Gones, qui réalisent déjà de belles choses cette saison malgré des moyens revus à la baisse. La formation dirigée par Paulo Fonseca souhaite poursuivre son travail lors du mercato afin de renforcer sa défense à moindre coût. Le profil d’Axel Disasi plaît énormément, d’autant que le défenseur est en quête d’une porte de sortie rapide à Chelsea. Le vice-champion du monde français pourrait accepter un départ vers l’ OL , mais les Gones devront passer à la caisse pour le recruter. Les Blues ne peuvent en effet plus prêter de joueurs. Encore sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2029, Disasi est estimé à près de 15 millions d’euros.

Disasi, un joli coup à faire pour la Ligue 1

À noter que, selon la presse italienne, l’OL n’est pas la seule écurie française à s’intéresser à l’ancien joueur de l’AS Monaco. Le Paris FC est également sur les rangs. Le club parisien dispose de moyens financiers plus importants que les Gones et pourrait mettre le prix nécessaire pour recruter le défenseur central. Ce serait en tout cas une très belle opportunité pour le promu francilien, qui a besoin d’expérience afin de valider son maintien en Ligue 1 le plus rapidement possible.

Axel Disasi aura cet hiver une belle occasion de relancer sa carrière, d’autant plus qu’une Coupe du monde 2026 se profile à l’horizon s’il souhaite se donner une chance d’intégrer le groupe de Didier Deschamps. En Espagne, le FC Barcelone surveille également de près sa situation.

Axel Disasi ne fait plus partie des plans de Chelsea, qui a décidé de miser sur d’autres profils. À 27 ans, le défenseur a encore beaucoup à apporter au plus haut niveau. La saison passée, il avait d’ailleurs vécu une expérience plutôt honorable lors de son prêt à Aston Villa.